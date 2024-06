Sénégal : un travailleur de Wave en prison après avoir détourné 8 millions FCFA

photo d'illustration (unsplash)

Un fait divers a secoué la ville de Rufisque au Sénégal. Un agent du service de transfert d’argent Wave a été incarcéré pour avoir détourné une somme de 8 millions FCFA. L’agent, âgé de 45 ans et père de trois enfants, était en charge du recouvrement quotidien aux différents points Wave de la région.

Selon des sources concordantes, l’agent indélicat avait maquillé son forfait en remplaçant l’argent dérobé par les versements quotidiens des autres points Wave. Cette stratégie lui a permis de dissimuler son acte pendant un certain temps avant d’être finalement découvert. Le prévenu a été arrêté et jugé au tribunal des flagrants délits après presque un mois de détention.

Devant la barre, l’agent a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Se sentant pris au piège lorsque son forfait a été découvert, l’homme a disparu des écrans radars. Il a expliqué qu’il avait agi ainsi pour éviter que son dossier soit mêlé à la politique. Comme le révèlent nos confrères de Senenews, l’individu a affirmé être l’une des figures de proue du parti présidentiel Pastef à Rufisque. Cette affiliation politique, selon lui, aurait pu compliquer davantage sa situation.

Suite à son jugement, l’agent a écopé d’un an d’emprisonnement dont trois mois ferme. Le tribunal a considéré la gravité des faits et la responsabilité de l’agent dans la manipulation des fonds de l’entreprise Wave. Cette sentence vise à dissuader de telles pratiques et à maintenir la confiance dans les services de transfert d’argent, essentiels pour de nombreuses personnes au Sénégal.

L’affaire a suscité de vifs débats dans la communauté locale, notamment parmi les utilisateurs des services Wave. La direction de Wave a exprimé sa désapprobation et a assuré qu’elle mettrait en place des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité et prévenir de tels incidents à l’avenir.