“Six en One” : une nouvelle série de A+Bénin

Pour une expérience télévisuelle exceptionnelle, A+ Bénin donne rendez-vous à ses téléspectateurs à partir du 08 juillet prochain à 20H 30, pour la série « Six en One ». Cette série va plonger les téléspectateurs dans le quotidien mouvementé de trois jeunes orphelins qui, malgré les défis auxquels ils sont confrontés, trouvent toujours le moyen de rire et d’apprendre ensemble.

Avec ses personnages attachants et ses situations comiques, « Six en One à Parakou » promet de divertir les téléspectateurs tout en leur offrant des leçons précieuses sur la vie et la famille. Dans un petit quartier animé de Parakou, loin des lumières éblouissantes de la ville, réside une famille pas comme les autres. Naomie (Tiphaine AMEGBEDJI), l’aînée, incarne la sagesse et la détermination, tandis que ses jeunes frères, Métis (Chadrak HESSOU) et Gros (Mohamed KESSOU), apportent leur lot de chaos et d’humour à chaque coin de rue. Depuis la perte tragique de leurs parents, cette fratrie soudée doit faire face à l’adversité avec un optimisme sans faille et une bonne dose d’esprit d’équipe.

Au cœur de leur quotidien se trouve « Six en One », un petit restaurant confié par leur oncle Sam où Naomie et ses frères jonglent entre la gestion des clients et les farces incessantes qui animent leur vie. Alors que Naomie s’efforce de maintenir la paix et l’ordre dans le restaurant, Métis et Gros ajoutent souvent un zeste d’imprévu et de tumulte, transformant chaque journée en une aventure comique et palpitante.

Malgré les défis constants, « Six en One » devient le lieu de rencontre incontournable du quartier, où les habitants se rassemblent pour partager des repas copieux et des moments de convivialité. Entre les discussions animées et les rires contagieux, la famille de Naomie trouve toujours un moyen de se soutenir mutuellement, même dans les moments les plus difficiles.

Cependant, derrière l’apparente légèreté de cette série, se cachent des leçons précieuses sur la résilience, la solidarité et l’amour familial. À travers les épreuves et les triomphes de la vie quotidienne, Naomie et ses frères découvrent peu à peu que leur plus grande force réside dans leur capacité à rester unis face à l’adversité.

« Six en One à Parakou » offre ainsi une exploration touchante et humoristique des liens qui unissent une famille, et des valeurs intemporelles qui transcendent les différences et les difficultés. Six en One à Parakou est une production de la chaine A+ Bénin, exécutée par la société de production Ax-Adah de Maurice Adahou.