Tourisme au Maghreb: une annonce qui va impacter les voyageurs

Pour lutter contre le tourisme de masse, de plus en plus de villes et de pays prennent des mesures visant à faire payer les touristes ! On pense notamment à Venise, qui a instauré une taxe d’entrée dans la ville, de 5 euros au total, afin de limiter les flux entrants. Une idée qui a séduit au Maghreb.

En effet, c’est sur ce même modèle que la Tunisie a confirmé l’instauration d’une toute nouvelle taxe pour les touristes. Ainsi, à partir du 1er novembre prochain, le pays commencera à imposer un forfait de séjour dans les hôtels à deux étoiles ou plus, oscillant entre 4 et 12 dinars tunisiens la nuitée. Le montant dépendra en partie de la qualité de l’hôtel et la durée totale du séjour.

La Tunisie annonce une taxe de séjour

Plusieurs exemples ont ainsi été donnés. Si une personne réserver un hôtel dans un établissement deux étoiles, il faudra s’acquitter, en plus du tarif initialement annoncé, d’une taxe de 4 dinars par nuit. Celle même taxe sera de 8 dinars par nuit pour les hôtels trois étoiles et de 12 dinars pour les établissements plus luxueux encore (hôtels quatre et cinq étoiles).

Cette taxe sera obligatoire pour absolument tous les voyageurs, à partir de 12 ans. Initialement prévue pour des séjours de 7 jours maximum, celle-ci sera finalement appliquée pour un maximum de 10 nuits, laissant ainsi craindre une hausse du prix moyen des vacances sur place, pouvant ainsi impacter le secteur du tourisme et ses acteurs, qu’ils soient responsables d’hôtels, restaurateurs ou autres.

Un pays aimé des voyageurs européens

En effet, ces derniers craignent que les touristes, principalement européens, ne délaissent la Tunisie au profit de destinations moins onéreuses désormais, même si légèrement plus loin. Car c’était là tout l’avantage de la Tunisie. Offrir un espace de vacances ensoleillé, avec de superbes plages, un riche patrimoine culinaire, culturel, à près de 2 heures de Paris, par exemple, pour pas cher.