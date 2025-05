Maghreb : encore des tensions en vue avec la France

succo - Pixabay

La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) française a identifié un ex-haut responsable de l’ambassade algérienne comme suspect dans l’enlèvement du youtubeur Amir Boukhors, alias « Amir DZ« , survenu en 2024 près de Paris. Le suspect, S. S., un sous-officier de 36 ans appartenant aux services de renseignement algériens (DGDSE), aurait opéré sous la couverture diplomatique de Premier secrétaire de l’ambassade d’Algérie. Il s’agit du troisième diplomate algérien impliqué dans cette affaire sensible.

Cette révélation s’inscrit dans une enquête plus large ayant déjà conduit à trois mises en examen mi-avril pour des charges graves : arrestation, enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste. Le suspect diplomatique n’a pas pu être arrêté, probablement en raison de son immunité, et n’est possiblement plus sur le territoire français.

Révélations troublantes de la DGSI

Un rapport de la DGSI du 11 avril a dévoilé des détails inquiétants sur l’enlèvement d’Amir Boukhors, influenceur populaire suivi par un million d’abonnés sur TikTok. L’enquête met en lumière l’implication possible de S. S. via des contacts téléphoniques suspects et un retrait bancaire de 2000 euros correspondant à la rémunération présumée des ravisseurs.

Amir Boukhors, 41 ans, représente selon le rapport un « irritant majeur » dans les relations franco-algériennes. Réfugié en France depuis 2016, il fait l’objet de neuf mandats d’arrêt internationaux émis par l’Algérie pour diverses accusations, dont des infractions terroristes. La France a refusé son extradition en 2022 et lui a accordé l’asile politique en 2023, complexifiant davantage les relations diplomatiques entre les deux pays.

Une crise diplomatique qui s’aggrave

Les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie se sont intensifiées avec la mise en examen d’un fonctionnaire du ministère de l’Économie français, soupçonné d’avoir transmis des informations sensibles concernant des youtubeurs algériens résidant en France, dont Amir Boukhors. Une assistante sociale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a également été mise en examen. Les autorités algériennes ont annoncé le 12 mai 2025 de nouvelles mesures d’expulsion visant des fonctionnaires français, marquant une escalade dans la crise diplomatique entre les deux pays.