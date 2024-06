Trois façons de gagner dans les casinos en ligne français

Gagner aux casinos virtuels en France ne dépend pas uniquement de la chance. Chaque joueur pourra appliquer la stratégie de contrôle du bankroll. Une bonne répartition des mises permet de gagner beaucoup d’un coup et de récupérer les pertes financières passées. Tout le casino en ligne propose aujourd’hui trois types de machines à sous. Il s’agit de jeux à forte volatilité où un seul tour peut rapporter à un joueur une somme à six chiffres.

Olympus Treasures d’Inbet

Cette machine à sous appartient à la catégorie historique. Sa sortie a eu lieu en 2022. Le niveau de dispersion de la machine à sous est moyen, et l’indicateur de son rendement théorique atteint une valeur de 95 %. Le montant de la mise minimale par tour est de 50 pièces, et le joueur ne peut pas miser plus de 5 000 pièces. Le montant du gain maximum par tour est limité à 5 000 000 de crédits.

La dignité d’une pièce peut être sélectionnée dans une fourchette allant de 0,01 à 5. Le champ de jeu de la machine comprend 4 rangées et 5 rouleaux. Les combinaisons payantes du jeu peuvent être formées sur 50 directions. Pour cela, il faut attraper sur la ligne de paiement de 3 à 5 symboles identiques.

Les options supplémentaires de la machine sont les suivantes:

Icônes extensibles;

Freespins;

Symboles spéciaux Wild et Scatter.

Le coquillage, le casque, le trident et la lance sont des icônes de budget qui, dans les combinaisons payantes, apporteront au joueur un gain de 500 à 12 500 crédits. L’éclair, ainsi que la colombe, sont des icônes de catégorie moyenne qui rapportent de 500 à 20 000 pièces dans les combinaisons.

Le hibou, le loup, le cheval et le faucon sont des icônes coûteuses, dont les combinaisons rapportent de 1 500 à 25 000 pièces. Le symbole Scatter de la machine se présente sous la forme d’un coffre. Un trio de ces icônes active une série de tours bonus d’une durée de 6 tours. Dans ce mode de jeu, les jokers se développent et peuvent remplir entièrement les rouleaux.

Force de la nature par Leander Games

Cette machine à sous est dédiée au thème de la fantaisie. Elle a été développée en 2018. Le niveau de dispersion de la machine est moyen et son taux de cashback des mises en théorie était de 95,9 %.

Le montant du prix maximum pouvant être obtenu en une seule rotation est de 200 mille pièces de jeu. Les mises sur le rouleau peuvent aller de 0,20 à 200 crédits. Les directions payantes pour la création de combinaisons gagnantes dans la machine sont de 20 pièces.

Le champ de jeu de la machine à sous est composé de 3 rangées et de 5 rouleaux. Les icônes coûteuses peuvent créer des combinaisons lorsqu’elles tombent de 2 à 5 pièces, et les autres icônes – lorsqu’elles tombent de 3 à 5 pièces.

Les fonctionnalités de la machine à sous comprennent les éléments suivants:

Jeu bonus;

Freespins;

Symbole Wild;

Symbole Scatter.

Les icônes 10, J, Q, K, A sont des icônes budgétaires qui, dans les combinaisons payantes, rapportent un gain de 5 à 150 crédits. Les combinaisons avec des icônes de taille moyenne rapportent de 25 à 250 pièces. Leur catégorie comprend des pierres de couleur orange, verte et bleue.

Le logo du jeu et le symbole Wild sont des images coûteuses qui rapportent respectivement de 5 à 400 et jusqu’à 1 000 pièces. Le symbole Wild peut remplacer toutes les autres icônes à l’exception du Scatter, ce qui augmente la probabilité de former une chaîne de prix.

Le symbole Scatter, représenté sous la forme de l’inscription « Free Spins », lorsqu’il tombe sur trois pièces ou plus, active l’option Free Spins. Une série donne droit à 10 rouleaux. Le scatter ne peut apparaître que sur les rouleaux numérotés 1, 3 et 5. En mode Free Spins, une icône spéciale peut apparaître sur le cinquième rouleau, ce qui ajoute +1 tour à la série.

Mardi Gras Wild Party de Spinomenal

Cette machine a été présentée au public en 2023. Le montant des gains maximums dans ce jeu est de 30 000 pièces par tour. Lors d’un tour, le joueur peut miser entre 0,20 et 200 pièces.

L’aire de jeu de la machine à sous comporte 4 rangées et 6 rouleaux. Les combinaisons de prix peuvent être composées de 20 directions de paiement fixes. Pour les former, il faut de 3 à 6 images identiques sur l’une des lignes.

La volatilité de la machine est élevée et l’indicateur de son rendement théorique atteint 96,16 %. Cette machine à sous appartient à la catégorie des « Trésors ». Ses fonctionnalités sont les suivantes : Symbole Wild, symbole Scatter, icônes empilées.

Masque, Valet, Dame et Roi sont des icônes de budget qui rapportent de 2 à 140 pièces dans les séquences gagnantes. L’As, le Tambour et les Perles sont des icônes de valeur moyenne qui apporteront des combinaisons de 10 à 800 crédits. La fille est une icône très payante qui donne des combinaisons de 100 à 3 000 pièces de jeu. De plus, cette icône est un symbole sauvage qui peut remplacer les autres symboles, à l’exception du Scatter.