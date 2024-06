Upr au Bénin: Décès brutal d’une proche de Vlavonou

Moufidath Gbadamassi. Photo : DR

L’Union Progressiste Le Renouveau est en deuil. En effet, la formation politique de la mouvance a perdu une militante. Selon un communiqué rendu public par la directrice de l’administration de l’Up le Renouveau Christhelle Houndonougbo Alioza, il s’agit de Moufidath Adjokè Gbadamassi. Le décès serait intervenu ce samedi 8 juin. La jeune femme est connue au sein de la formation politique pour son engagement et son dévouement. La défunte s’était fait remarquer dans le département du Plateau et plus précisément à Pobè. Elle était la présidente de l’Ong Femmes d’impact du Plateau.

Elle assurait également la présidence de la Coopérative communale de transformation des produits maraîchers d’Adja-Ouèrè. Avant son aventure en politique, Moufidath Adjokè Gbadamassi intervenait à l’Ortb en tant que productrice multimédia et communication. Elle avait participé en 2020, aux dernières élections communales sous la bannière de l’Union Progressiste Le Renouveau. Les thématiques qu’elle défendait au sein du parti sont en lien avec l’émancipation des filles et des femmes dans le département du Plateau et particulièrement dans sa commune natale Pobè. Elle a également fait du sujet relatif à l’allaitement maternel exclusif un combat personnel.

Depuis l’annonce de décès, les messages de condoléances fusent de toute part. C’est le cas par exemple du président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou qui indique sur le réseau social Facebook avoir appris la nouvelle avec une grande tristesse. Comme les autres, il fait savoir que son décès créé un grand vide au sein de la formation politique. « Moufidath était bien plus qu’une collaboratrice ; elle était ma fille mais surtout l’exemple d’un engagement féminin en politique. Son endurance et son dévouement à notre cause ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec elle », a laissé lire le président de l’Assemblée Nationale.