UPR au Bénin: encore des plaintes de militants

Après les militants de l’Ouémé qui ont démissionné en masse il y a quelques mois du parti Up-r, c’est un député élu du parti qui se plaint publiquement de la gestion des ressources humaines et financière de ce parti de la majorité présidentielle. Après plusieurs mois de silence, Délonix Kogblévi a décidé de rompre le silence. Sur sa page Facebook le samedi 8 juin 2924, l’élu de la 15ème circonscription électorale s’est exprimé avec amertume.

Le malaise au sein du parti dirigé par Joseph Djogbénou est de plus en plus visible au quotidien. Si par le passé c’était des militants qui se plaignaient et qui étaient taxés de tous les noms, cette fois ci c’est un élu du parti à l’assemblée nationale qui crève l’abcès. « Ce qui est déplorable dans le groupe, c’est que nous n’avons pas l’habitude de travailler ensemble. Pour ne rien vous cacher, je dois vous dire que pour la pré-campagne et la campagne des législatives passées, j’ai dû contracter d’énormes dettes que je continue de payer. Je suis allé aux élections de 2023 sur fonds propres pendant qu’ils dépensaient sans compter l’argent du parti. Tête de lice dans la 15ème, ma proposition de plan de campagne a été mise à la poubelle. Écarté du groupe, vous l’auriez constaté, j’ai dû battre campagne en solitaire », écrit le seul député élu de l’Up-r dans la 15ème circonscription électorale sur sa page facebook.

Publicité

Ces propos traduisent clairement les clivages qui existent au sein du plus grand parti de la majorité présidentielle. « C’est après les résultats du vote et ma réélection que j’ai découvert, en plein bilan au siège du parti, que des fonds avaient été pourtant envoyés pour la campagne. Je n’ai donc été ni de près, ni de loin, associé à la gestion de ces fonds. Je me suis longtemps gardé d’en parler pour préserver la cohésion du groupe. Et si j’en parle aujourd’hui, c’est pour que la gestion des ressources tant humaines que financières soit collective pour le grand bonheur de notre parti », renchérit le député qui a porté le malaise sur la place publique.

Les clivages sont si prononcés que le député Délonix Kogblévi pense qu’il est combattu au sein du groupe. Ces déclarations viennent enrichir celles des anciens militants Prd qui après plusieurs plaintes et n’en pouvant plus ont claqué la porte il y a quelques mois.

Comme eux et le député Kogblévi, il y a certainement d’autres mécontents qui n’ont pas encore le courage de s’exprimer alors que nous sommes à moins de deux ans des prochaines élections. Comment le parti peut-il aborder ces joutes avec ses divisions internes ? En attendant de répondre à cette interrogation, on sait que le premier responsable de ce parti vante les mérites du régime Talon par mont et vallée à travers la tournée gouvernementale. L’harmonie au sein de l’Up-r peut être renvoyée à demain.