USA – Chine: affrontement autour de ce minéral 

Entre les États-Unis et la Chine, les tensions commerciales sont vives et bien réelles. En effet, les deux nations semblent vouloir rivaliser sur quasiment tous les segments et n’hésitent pas à user de stratagèmes politiques pour y parvenir. Récemment, Washington a ainsi effectué une annonce qui ne manquera pas de faire réagir le gouvernement chinois.

Depuis quelques jours, le gouvernement américain impose, en effet, d’importants droits de douane de 25% sur les anodes en graphite, importées depuis la Chine. Ce sont des composants qui permettent la production à l’échelle de batteries électriques lithium-ion. Une décision importante, qui tend à démontrer que Washington souhaite devenir l’une des places fortes de la production de telles batteries, dans le monde.

Washington augmente les droits de douane

Environ 97% des anodes en graphite, utilisées pour le développement des batteries électriques, sont produites en Chine. Ces droits de douane vont permettre d’accélérer la recherche de sources d’approvisionnement autre que celle que représente Pékin. Mais à court terme, ces droits de douane pourraient bloquer les équipements automobiles américains, qui restent particulièrement dépendants à la technologie chinoise.

Des options annexes existent toutefois et celles-ci sont étudiées avec beaucoup d’intérêt. Il s’agit du Brésil, du Mozambique et enfin, de Madagascar. Si les deux pays africains ici cités représentent 6% du secteur mondial “seulement”, leur part pourrait assez largement croître. Et urgence il y a, à trouver de nouveaux fournisseurs, puisque la demande américaine en graphite devrait tripler d’ici à 2034.

Des permis, imposés par Pékin

Côté chinois, cette annonce n’est pas restée sans réponse. Elle a même été anticipée puisque Pékin impose désormais l’octroi d’un permis aux entreprises qui souhaitent importer du graphite chinois. Il est donc de plus en plus difficile d’avoir accès au marché et on peut aisément imaginer que la hausse des droits de douane américains pourrait supposer un renforcement des conditions d’accès à ce permis chinois.