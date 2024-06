USA – Chine: un milliardaire met en garde contre une course à l’armement technologique

Vinod Khosla. Photo : Mario Anzuoni/Reuters

Lors du sommet annuel « Iconoclast » organisé par Forbes, Vinod Khosla a pris la parole pour mettre en lumière une réalité qu’il considère cruciale : la course à l’armement en matière d’intelligence artificielle (IA) entre les États-Unis et la Chine. Selon le célèbre entrepreneur et investisseur, cette compétition technologique est plus qu’une simple rivalité ; elle déterminera la future hégémonie économique et politique mondiale.

Pour Vinod Khosla, cette lutte technologique est inévitable. « Nous sommes clairement engagés dans une guerre techno-économique avec la Chine », a-t-il affirmé avec conviction. Il soutient que le vainqueur de cette course aura une influence prépondérante sur divers aspects de la société, allant de l’économie à la politique. Sa vision est sans équivoque : il souhaite voir les valeurs libérales triompher, mettant en garde contre une domination idéologique chinoise.

Khosla, cofondateur de Sun Microsystems et figure majeure du capital-risque, croit fermement en l’avantage compétitif des États-Unis. Il attribue cet avantage à l’esprit créatif et entrepreneurial qui caractérise le pays. Cependant, il avertit que cela ne suffit pas. « Nous devrions tout faire pour accélérer notre rythme d’innovation et ralentir les Chinois », a-t-il déclaré, appelant à une mobilisation collective pour ne pas perdre cette course décisive.

Perspectives futuristes de l’IA

Lors de son discours, Vinod Khosla n’a pas hésité à critiquer certaines figures politiques américaines, y compris l’ancien président Donald Trump. Il a souligné l’importance de valeurs solides pour la société et a exprimé sa déception face aux scandales entourant Trump. « Vous voudriez que vos enfants aient les valeurs de Donald Trump ? » a-t-il interrogé l’audience, provoquant des réactions mitigées.

Vinod Khosla est également un ardent défenseur de l’innovation en IA. Il prévoit que, dans les 15 prochaines années, cette technologie révolutionnera de nombreux secteurs. Il envisage un avenir où des services spécialisés, tels que les soins de santé et le conseil, seront accessibles à tous grâce à des médecins IA disponibles sur nos téléphones portables. « Il est possible d’avoir trois médecins pour chaque habitant de la planète », a-t-il expliqué, illustrant son optimisme technologique.

Équilibre des risques

Cependant, Khosla avertit que la façon dont nous mesurons le succès économique devra évoluer. Selon lui, l’IA et les technologies avancées nécessiteront de nouveaux indicateurs pour évaluer la productivité. « Mon iPhone a plus de puissance qu’un ordinateur spécialisé, mais le PIB en informatique n’a pas augmenté avec la quantité d’informatique », a-t-il souligné, suggérant que les outils traditionnels de mesure économique deviennent obsolètes.

Enfin, Khosla reconnaît les risques inhérents à toute technologie puissante. Il appelle à une réglementation équilibrée pour maximiser les avantages tout en minimisant les dangers. « Toute technologie puissante présente des avantages, des coûts et des risques », a-t-il déclaré. Pour lui, il est essentiel de trouver un équilibre entre les partisans d’un développement sans entrave et ceux qui prônent un moratoire complet.