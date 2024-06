Maghreb: les transferts de fonds de la diaspora ont boosté l’économie de ce pays en 2023

Photo DR

Les transferts de fonds des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) vers leur pays d’origine continuent de jouer un rôle primordial dans l’économie marocaine. En 2023, ces envois ont atteint un montant impressionnant de 11,8 milliards de dollars, représentant 8,2% du PIB du pays. Ces flux surpassent régulièrement les Investissements Directs Étrangers (IDE), confirmant leur importance vitale pour le Maroc.

Une croissance soutenue malgré les défis

Malgré un contexte économique mondial incertain et les répercussions des catastrophes naturelles, les transferts des MRE ont montré une résilience remarquable. En 2023, les envois de fonds ont augmenté de 5,2%, plaçant le Maroc comme le deuxième plus grand bénéficiaire de la région, après l’Égypte. Cette performance est particulièrement notable dans un contexte où les transferts vers d’autres régions, comme le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, ont connu une baisse de 15%.

Publicité

Un soutien crucial en période de crise

Les données de la Banque mondiale, relayées par L’Economiste, soulignent la nature contracyclique des envois de fonds. Les flux ont tendance à augmenter en réponse aux crises, comme l’a illustré l’afflux de fonds après le séisme d’Al Haouz en 2023. Ces transferts agissent comme un filet de sécurité économique, offrant un soutien indispensable aux familles et contribuant à stabiliser l’économie nationale.

Enjeux et perspectives

Bien que les transferts de fonds des MRE soient essentiels, ils sont également confrontés à des défis, notamment les disparités entre les taux de change officiels et parallèles. Cette situation a souvent poussé les envois vers des canaux informels, affectant ainsi la transparence et la traçabilité des flux financiers. Toutefois, des réformes telles que l’unification des taux de change en Égypte ont montré qu’il est possible de rediriger les flux vers des circuits officiels.

Un avenir prometteur

La Banque mondiale anticipe une croissance continue des transferts de fonds vers la région, avec une augmentation prévue de 4,3% en 2024 et de 5,5% en 2025. Cette tendance promet de renforcer encore davantage le rôle des MRE dans le développement économique du Maroc. De plus, la diminution des coûts d’envoi de fonds, passant de 6,7% à 6,2% pour un transfert de 200 dollars, pourrait encourager des envois plus fréquents et plus importants.