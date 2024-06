USA : Trump de plus en plus soutenu par des milliardaires

PHOTO : REUTERS / LEAH MILLIS

En janvier 2021, Donald Trump a quitté la Maison Blanche après une présidence marquée par des controverses et des accusations de fraude électorale qu’il a refusé de reconnaître. La violence qui a éclaté lors de l’attaque du Capitole le 6 janvier a conduit à une deuxième procédure de destitution, bien que Trump ait finalement été acquitté. La transition vers la présidence de Joe Biden s’est effectuée dans un climat de tension extrême, et Trump a depuis maintenu une influence considérable sur le Parti républicain.

En avril, pour la première fois depuis le début de la campagne présidentielle, Trump a surpassé Biden en collecte de fonds, amassant 76 millions de dollars contre 51 millions pour le président en exercice. Un événement marquant de cette collecte a été un gala organisé par le fondateur de hedge fund John Paulson à Palm Beach, où le ticket d’entrée s’élevait à 814 600 dollars, rapportant 50,5 millions de dollars en une soirée.

Récemment, des milliardaires ont ouvertement affiché leur soutien à Trump, malgré les défis judiciaires qui pèsent sur lui. Shaun Maguire, associé du fonds Sequoia Capital, a publiquement annoncé un don de 300 000 dollars à l’ancien président, marquant un revirement par rapport à ses votes passés pour Hillary Clinton et son abstention en 2020. Cette déclaration a été saluée par David Sachs, autre financier de la Silicon Valley, soulignant un soutien latent à Trump dans ce bastion traditionnellement démocrate.

Le soutien de la Silicon Valley à Trump s’explique en partie par une opposition croissante aux impôts et régulations sous l’administration Biden. Une culture de la transgression et un rejet de ce qu’ils perçoivent comme une bien-pensance gauchiste se répandent également. Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a été en discussion avec Trump pour un rôle de conseiller potentiel, critiquant fréquemment Biden sur divers sujets depuis janvier.

Enfin, la stratégie de Trump d’attirer les grands donateurs s’intensifie, malgré les limites légales sur les dons électoraux directs. Des événements de collecte de fonds, tels que ceux organisés à Mar-a-Lago et Houston, montrent une intention claire de mobiliser le soutien financier des élites économiques. Les promesses de baisses d’impôts et de politiques pro-business de Trump trouvent un écho favorable parmi les milliardaires, amplifiant encore leur soutien à sa candidature.