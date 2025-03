Grandes fortunes : les parents d’un célèbre milliardaire font un don énorme

Photo d'illustration

Depuis la victoire électorale de Donald Trump en novembre 2024, plusieurs figures emblématiques de la tech et de la finance américaine ont manifesté leur soutien au nouveau président. Ce rapprochement s’est traduit par des déclarations publiques d’allégeance, des participations à des comités consultatifs, et parfois des contributions financières significatives à des causes alignées avec l’agenda présidentiel. Certains ont même revu leurs priorités philanthropiques pour se concentrer sur des domaines moins controversés aux yeux de l’administration Trump, tandis que d’autres ont réduit leurs engagements internationaux, privilégiant les initiatives nationales.

Une donation record des parents de Jeff Bezos

Jackie et Miguel Bezos, parents du fondateur d’Amazon et premiers investisseurs de son entreprise, viennent d’octroyer 500 millions de dollars à l’Unicef par l’intermédiaire de leur fondation familiale. Cette annonce majeure a été faite pendant le sommet diplomatique Nutrition pour la croissance qui se déroule à Paris jusqu’au 28 mars. Selon Carla Haddad Mardini, directrice des dons privés et des partenariats de l’agence onusienne, il s’agit du « don le plus important jamais reçu d’une famille ». Cette contribution exceptionnelle de la Bezos Family Foundation alimentera un fonds ambitieux visant à mobiliser un milliard de dollars pour combattre la sous-nutrition des enfants dans plus de 60 pays.

Des choix philanthropiques qui divergent de la tendance nationale

Cette générosité intervient à un moment particulier où les États-Unis diminuent considérablement leur participation financière aux organisations internationales. Le gouvernement américain a en effet gelé une partie de son aide au développement et réduit ses contributions à plusieurs institutions humanitaires, notamment l’Organisation mondiale de la santé et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Si Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, semble se rapprocher du cercle trumpien, ses parents suivent une voie différente. Jackie et Miguel Bezos réaffirment leur engagement envers l’Unicef à travers ce don colossal de leur fondation. Parallèlement, l’ex-épouse de Jeff Bezos, MacKenzie Scott, poursuit ses actions philanthropiques en faveur de causes sociales promouvant la diversité, marquant ainsi une position distincte dans le paysage philanthropique américain actuel.