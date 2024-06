USA: un nouvel échec cuisant pour la NASA

Mission Control Center (Photo Nasa)

Au commencement de l’ère spatiale, la NASA s’est affirmée comme pionnière de l’exploration au-delà de notre atmosphère, lançant des missions emblématiques telles qu’Apollo 11, qui a marqué l’humanité par le premier pas sur la Lune. Cet héritage d’innovations et de découvertes a longtemps été le symbole de la suprématie technologique et scientifique américaine. Toutefois, le paysage de l’exploration spatiale s’est diversifié avec l’émergence de compétiteurs privés comme SpaceX, qui ont commencé à grignoter les platebandes de l’agence gouvernementale en développant leurs propres technologies et en remportant des contrats significatifs pour le transport d’astronautes et de matériel vers l’International Space Station (ISS).

Le dernier revers pour la NASA s’est joué ce samedi 1er juin, quand le vaisseau Starliner de Boeing a échoué à décoller de Cap Canaveral, en Floride. Cette défaillance marque la continuation d’une série de tentatives infructueuses, exacerbant les tensions et les doutes autour de la capacité de Boeing à satisfaire les exigences de la NASA. Après l’annulation d’un premier essai au début de mai, ce deuxième échec a été scellé par un arrêt automatique du compte à rebours à seulement 3 minutes et 50 secondes du lancement, suite à l’activation d’une procédure d’urgence.

L’incident a forcé les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams à évacuer précipitamment la capsule Calypso, nommée en hommage au célèbre navire du commandant Cousteau. L’intervention de l’ordinateur central de la fusée Atlas V, qui a retenu le lancement pour une raison technique non divulguée, a ajouté une couche de frustration et d’incertitude parmi les équipes au sol.

Cette situation est d’autant plus décevante que le gouvernement américain avait, il y a dix ans, accordé des contrats de plusieurs milliards de dollars à Boeing et SpaceX pour la conception de nouveaux véhicules capables d’acheminer des astronautes à l’ISS. Alors que SpaceX remplit déjà ce rôle avec succès depuis quatre ans, Boeing continue de multiplier les revers, accumulant des retards qui mettent en péril la confiance placée par la NASA dans ce projet.

L’échec répété de Boeing contraste avec les avancées réussies par SpaceX, illustrant un changement de garde dans le secteur spatial où des entreprises privées prennent le relais des agences gouvernementales traditionnelles. Cette transition marque peut-être un nouveau chapitre dans l’histoire de l’exploration spatiale, où innovation et compétitivité redéfinissent les règles du jeu.

Pour la NASA, ces complications surviennent à un moment critique. Non seulement elles remettent en question la dépendance à des partenaires commerciaux pour des missions cruciales, mais elles soulèvent également des interrogations sur la capacité de l’agence à maintenir son rôle de leader dans la conquête spatiale du XXIe siècle. L’avenir des missions habitées, et en particulier le retour américain sur la Lune, pourrait dépendre de la capacité de la NASA à naviguer dans ces eaux tumultueuses, où chaque échec retentit comme un appel à réévaluer et à innover.