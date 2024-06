Violences basées sur le Genre : la Ligue béninoise des droits des femmes lance un plaidoyer

Dans la matinée de ce mardi 11 juin 2024 à la salle de conférence de la direction générale de la microfinance, les responsables de la Ligue béninoise des droits des femmes ont eu une rencontre avec les hommes des médias du Bénin. L’objectif de cette sortie médiatique est de présenter le projet de plaidoyer national pour l’institutionnalisation et la systématisation de collectes de données sur les violences basées sur le genre au Bénin.

Cette conférence de presse a eu lieu en présence des partenaires de cette organisation tels que l’Agence française de développement (Afd). « Influencer les pouvoirs publics nationaux d’ici l’année prochaine pour l’inscription d’une ligne budgétaire dans les lois de finances du Bénin, dédiée à l’amélioration du système de collecte de données quantitatives et qualitatives relatives aux violences bassées sur le Genre », c’est l’objectif principal que visent les responsables de la Ligue béninoise des droits des femmes à travers le plaidoyer. Cette initiative intervient suite à un constat qui a été fait par les acteurs. En effet, il est actuellement difficile d’avoir des données officielles au Bénin, sur le nombre de viol, de violence gynécologique, de violence conjugale, de mariage forcé, de mariage précoce.

Dans le contexte du Bénin particulièrement, il ne s’agit pas de la création d’un système de collecte de données mais, d’améliorer les systèmes de collecte de données existantes. On retiendra que, loin d’être une demande de chiffres, ce plaidoyer représente pour les membres de la Ligue béninoise des droits des femmes une volonté de donner une voix aux survivantes silencieuses de rendre compte de la réalité de ces violences. Pour mieux agir, la branche béninoise des droits de la femme estime qu’elle a besoin de savoir exactement le nombre de victimes.

Selon la présidente de la Ligue béninoise, Joanita Bocossa, de façon spécifique, ce plaidoyer pourra contribuer à la prise de décision politique sur la base d’analyses probantes des systèmes de collecte de données qualitatives et quantitatives relatives aux Violences basées sur le genre (Vbg) existantes au Bénin. L’autre objectif est d’engager une mobilisation sociale en faveur de la collecte de données qualitatives et quantitatives des Vbg à l’échelle nationale afin de visibiliser l’ampleur de la problématique sociale au Bénin. Plusieurs actions ont déjà été menées dans le cadre de ce projet et d’autres ont été également annoncées. Il s’agit par exemple des marches contre les Vbg.

« Nous ferons des rencontres de plaidoyer avec les décideurs au niveau national pour présenter les résultats des analyses faites sur le système existant, les propositions de la Ligue béninoise des droits des femmes pour l’actualisation et l’amélioration de ce système », a annoncé la présidente de la Ligue béninoise, Joanita Bocossa. Rappelons que, la Ligue béninoise des droits des femmes est une organisation féministe qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux filles et aux femmes. Elle est présente dans plusieurs autres pays tels que la Côte d’Ivoire, le Niger, le Tchad et le Mali.