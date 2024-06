Le Bénin ne compte pas faire piètre figure lors de sa prochaine participation à la Youth Nations League 3×3, qui se tiendra à Mombasa au Kenya du 02 au 08 juillet prochain. Depuis ce lundi 17 juin au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, les athlètes des équipes U23 hommes et dames ont débuté leur phase de préparation. Ces joueurs et joueuses qui travaillent sous la supervision de l’arbitre international Bello Yasid ont reçu dès ce lundi la visite du patron du Basketball béninois.

Ce fut l’occasion pour Ismahinl Onifadé, Président de la Fédération béninoise de Basket-ball (Fbbb) de s’adresser aux bénéficiaires de ce stage de préparation en vue de cette nouvelle saison internationale. « Nous avons manqué de justesse la qualification au tournoi qualificatif des Jeux olympiques Paris 2024, vous devrez donc mettre du sérieux et défendre les couleurs nationales. Le Bénin doit battre ses adversaires directes pour monter dans le ranking », a martelé le responsable de la fédération.

Le bilan de la dernière saison

Pour sa part, Arcady Gbaguidi Point Focal 3×3 de la Fédération Béninoise de Basketball, a fait un bilan de la dernière saison 3×3, les objectifs de la nouvelle et les défis qui devront être relevés. De ses mots, on retient que le Bénin ne s’était pas amusé lors de la dernière saison au 3×3. Les sélections béninoises ont participé aux Jeux africains de plage en Tunisie et au National Leagues U23 et U21 à Kinshassa et en Algérie. Selon lui, les athlètes béninois se sont très bien illustré lors de ces différentes compétitions et ont ainsi permis la qualification du Bénin à la coupe du monde des U23 en Pologne. « Nous avons battu l’équipe de la Pologne, championne en titre de la coupe du monde U23 », a-t-il rappelé.

Les défis de la nouvelle…

L’objectif visé selon ce responsable du Basketball béninois au cours de cette saison est, entre autre, de faire du Bénin le levier du Basket 3×3 en Afrique de l’Ouest et être une référence en la matière en Afrique. Il indique également que, l’autre objectif est de tout faire pour que le Bénin soit présent à toutes les compétitions dans toutes les catégories. « Le défi cette année est de gagner le National League U23 et U21 ainsi que la Coupe d’Afrique en novembre au Madagascar », a lancé Arcady Gbaguidi Point Focal 3×3 de la Fédération Béninoise de Basketball.