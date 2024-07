À elle seule, la Chine écrase le reste du monde dans ce domaine 

La Chine, championne incontestée. En effet, dans le domaine de la production d’énergie verte et éco-responsable, difficile de trouver une nation qui peut se targuer d’être aussi efficace que la Chine. En effet, quand bien même le pays continue de s’appuyer sur le charbon, les chiffres sont unanimes : Pékin produit deux fois plus d’énergie propre que le reste du monde combiné.

Ces chiffres ont été dévoilés par l’organisme Global Energy Monitor (GEM). Et ces derniers tendent à prouver que la Chine souhaite absolument tenir ses engagements en faveur de la planète. Son objectif premier est, d’ici à 2030, de stabiliser ou de faire réduire ses émissions de gaz à effet de serre. D’ici à 2060, l’ambition est ensuite d’atteindre la neutralité carbone. De fait, les investissements en faveur du solaire et de l’éolien sont massifs.

Pékin produit beaucoup d’énergie verte

À titre d’exemple, Pékin compte aujourd’hui pour 339 GW de production d’énergie solaire et d’énergie éolienne, soit 64% de la production globale annuelle. Suivent les États-Unis, avec 40 GW, ainsi que le Brésil, avec 13 GW. Il est vrai que ces chiffres sont élevés, mais surtout nécessaires. Malgré sa première place de producteur d’énergie verte, la Chine occupe aussi la première position du plus gros pollueur mondial.

Une dualité qui s’explique assez facilement. Premièrement : le charbon. Pour produire de l’électricité et répondre aux besoins croissants d’une population de plus en plus nombreuse, Pékin doit se reposer sur cette ressource naturelle nocive pour la planète. En outre, quand bien même beaucoup d’énergie propre est produite, celle-ci peine à être exportée vers les principaux centres peuplés du pays.

Le charbon, toujours au cœur de l’industrie chinoise ?

Mais, là encore, la Chine semble avoir un coup d’avance. En 2024, le pays n’a délivré aucun permis pour le développement de nouveaux projets de type aciéries fonctionnant au charbon. C’est une première qui pourrait marquer un grand tournant. Si d’aventure la Chine venait à aller en ce sens, alors cela pourrait signifier que le charbon est de moins en moins nécessaire pour l’industrie manufacturière, représentant ainsi une très belle opportunité pour réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre.