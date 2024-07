Afrique : ce pays du Maghreb est devenu le nº1 en battant l’Afrique du Sud dans ce secteur

Photo Cédrick Aïtchedji

Le paysage de l’industrie automobile africaine connaît un bouleversement majeur en 2024. Le Maroc détrône l’Afrique du Sud et s’impose comme le premier producteur de véhicules du continent, marquant ainsi un tournant historique dans ce secteur.

Selon les prévisions de Fitch Solutions, la production marocaine de véhicules de tourisme et d’utilitaires légers devrait atteindre près de 614 000 unités cette année, surpassant les 591 000 unités attendues en Afrique du Sud. Cette évolution met fin à plusieurs décennies de domination incontestée de Pretoria dans la fabrication automobile à l’échelle continentale.

Deux facteurs principaux expliquent cette nouvelle dynamique. D’une part, l’Afrique du Sud fait face à des difficultés logistiques et à une augmentation des importations de véhicules. D’autre part, le Maroc bénéficie d’investissements continus dans son industrie automobile, notamment dans le domaine des véhicules électriques.

La montée en puissance du Royaume chérifien s’appuie sur des acteurs majeurs du secteur. Renault-Dacia, avec ses usines à Casablanca et Tanger, a produit près de 382 661 véhicules en 2023 et vise les 500 000 unités d’ici 2025. Stellantis, implanté à Kénitra, produit actuellement 200 000 voitures par an et ambitionne d’atteindre les 450 000 véhicules annuels.

En 2023, la production totale du Maroc a dépassé les 582 000 voitures, pour une capacité installée d’un million de véhicules. Les analystes de Fitch Solutions prévoient une croissance moyenne annuelle de 6,8% jusqu’en 2033, ce qui porterait la production à 1,09 million d’unités par an.

Plusieurs atouts confèrent au Maroc une position privilégiée pour les investissements dans le secteur automobile. Sa proximité géographique avec l’Union européenne, les accords de libre-échange existants, les infrastructures logistiques développées, les incitations gouvernementales et le potentiel d’électrification des processus de production sont autant d’éléments qui renforcent son attractivité.