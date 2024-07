Afrique du Nord : bientôt des avions de chasse chinois pour cette armée ?

Chasseur chinois

L’Égypte explore actuellement des options pour moderniser sa flotte aérienne, en se concentrant sur l’acquisition de nouveaux types d’armement pour renforcer sa capacité de défense. Selon des informations émanant de la presse égyptienne, les autorités envisagent sérieusement l’achat de chasseurs chinois J-10C et J-31, des avions de combat réputés pour leurs performances et leur technologie avancée.

Le J-10C, un chasseur de quatrième génération, est en service en Chine depuis 2017. Ce modèle est équipé de systèmes de guerre électronique sophistiqués et est capable de remplir une variété de missions. Ce qui le rend particulièrement attractif pour l’Égypte, c’est son coût relativement inférieur par rapport aux modèles occidentaux, tout en offrant des capacités comparables. La presse rapporte que l’Égypte serait intéressée par l’acquisition d’une douzaine de ces appareils, une démarche qui pourrait considérablement renforcer la capacité de défense aérienne du pays.

En plus du J-10C, l’Égypte manifeste également un intérêt pour le J-31, un chasseur de cinquième génération doté de caractéristiques de furtivité avancées. Le J-31 est conçu pour affronter des avions de combat de pointe, ce qui en fait un choix stratégique pour le pays. Avec des capacités de furtivité et de polyvalence dans les missions, le J-31 pourrait offrir à l’armée égyptienne un atout significatif en termes de supériorité aérienne.

Ces mouvements s’inscrivent dans une stratégie plus large de modernisation militaire, alors que l’Égypte cherche à maintenir une force de dissuasion efficace face à un environnement géopolitique de plus en plus complexe. La décision d’explorer l’acquisition de ces chasseurs chinois reflète également l’ouverture de l’Égypte à divers partenaires pour ses approvisionnements en matière de défense, au-delà des fournisseurs traditionnels.

L’acquisition potentielle de ces avions de combat marque un pas important pour l’Égypte dans sa quête de modernisation de ses forces armées. Cette stratégie renforce ainsi sa position de puissance militaire clé dans la région.