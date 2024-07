Armement au Maghreb: les USA lancent la production d’ATACMS pour ce pays

Photo: Marines

On observe un peu partout à travers le monde, une restructuration des alliances. C’est vrai, absolument partout… Et notamment au Maghreb ou certains pays n’hésitent d’ailleurs pas à se rapprocher des États-Unis pour renforcer, moderniser et développeur leur industrie de défense.

C’est le cas au Maroc ou le gouvernement a récemment annoncé une collaboration avec l’entreprise Lockheed Martin. Le géant de l’armement américain a effectivement annoncé qu’il allait produire des missiles ATACMS (Army Tactical Missile System). Ces missiles seront produits directement sur le site de Grand Prairie, au Texas, avant d’être envoyés au Maroc, pour être utilisé par les FAR (Forces Armées Royales).

Le Maroc va recevoir des missiles ATACMS

Ces missiles ATACMS sont des missiles semi-balistiques, sol-sol, qui peuvent être utilisés avec plusieurs types de lance-roquettes, comme le HIMARS. Son principal atout n’est autre que la distance qu’il peut parcourir avant de toucher sa cible : près de 300 kilomètres au total. Depuis, il a été développé en plusieurs “versions”, toutes plus précises ou puissantes les unes que les autres.

Ce contrat, d’une valeur de 277 millions de dollars au total, signé entre le gouvernement américain (qui sert d’intermédiaire pour le Maroc) et l’entreprise Lockheed Martin (LM), prévoit également que le géant de l’industrie produise ce même type de missile pour les pays baltes, l’Estonie, la Lettonie ainsi que la Lituanie, ainsi que pour la Pologne.

Aucune date de livraison n’a été annoncée

Rien de très surprenant ici, puisque ces nations sont directement concernées par les tensions entre l’Occident et la Russie. Pour le moment, aucune date n’a été annoncée concernant la livraison de ces missiles ATACMS. Nul doute toutefois que les délais sont assez serrés, compte-tenue du fait que les pays européens, directement concernés par les tensions internationales, figurent aussi sur la liste des clients.