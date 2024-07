Armement: voici la réponse des USA à la Chine et à la Russie dans ce domaine

La course aux armements hypersoniques, catalysée par les tensions géopolitiques et le conflit en Ukraine, a pris une nouvelle dimension. La Russie et la Chine ont fait des avancées significatives dans ce domaine, déployant des missiles capables de surpasser les défenses occidentales actuelles. Le Kinjal russe, utilisé en Ukraine, et le DF-17 chinois ont démontré des capacités inquiétantes, volant à plus de cinq fois la vitesse du son et manœuvrant de façon imprévisible. Ces prouesses technologiques ont mis en lumière un décalage préoccupant dans l’arsenal occidental, poussant les États-Unis à accélérer leurs propres programmes d’armement hypersonique pour maintenir leur suprématie militaire et dissuader toute agression potentielle.

Face à ce défi, les États-Unis intensifient leurs efforts pour combler l’écart technologique. Le Pentagone, conscient de l’urgence de la situation, a multiplié les initiatives et les partenariats avec l’industrie de la défense. L’annonce récente du missile hypersonique Mako par Lockheed Martin représente une avancée majeure dans cette course stratégique. Ce nouveau missile, dévoilé lors du salon Sea Air Space 2024, promet de révolutionner les capacités aéronavales américaines et de rétablir l’équilibre face aux menaces émergentes.

Publicité

Le Mako : un prédateur polyvalent

Le Mako se distingue par sa polyvalence exceptionnelle. Conçu pour être intégré à une large gamme de plateformes, il peut équiper aussi bien les chasseurs de dernière génération comme le F-35 et le F-22 que des avions plus anciens tels que le F-16 ou le F-18 Super Hornet. Cette flexibilité s’étend même aux avions de patrouille maritime comme le P-8A Poseidon, élargissant considérablement son champ d’application. Rick Roy, un responsable de Lockheed Martin, souligne que le Mako pourrait même être adapté pour des lancements depuis la surface, le sol, ou sous l’eau, ouvrant la voie à des scénarios d’utilisation variés et innovants.

L’un des atouts majeurs du Mako réside dans sa conception modulaire et son architecture ouverte. Cette approche permet une personnalisation poussée du missile en fonction des besoins spécifiques de chaque mission, qu’il s’agisse de frappes aériennes, d’attaques maritimes ou de neutralisation des défenses antiaériennes ennemies. Cette modularité, combinée à des processus de fabrication avancés comme la conception tout-numérique et l’impression 3D, promet non seulement une réduction significative des coûts de production mais aussi une accélération des cycles de développement et de déploiement.

Une réponse stratégique aux défis géopolitiques

Le développement du Mako s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’arsenal hypersonique américain. Alors que les programmes précédents, comme le SiAW (Stand-in Attack Weapon) confié à Northrop Grumman, se concentraient sur des missiles supersoniques, le Mako franchit un nouveau cap en atteignant des vitesses hypersoniques. Cette avancée est cruciale pour contrer les systèmes de défense A2/AD (Anti-Access/Area Denial) de plus en plus sophistiqués déployés par des adversaires potentiels.

L’introduction du Mako dans l’arsenal américain pourrait changer la donne dans plusieurs théâtres d’opérations. Sa capacité à être embarqué sur une variété de plateformes, y compris dans les soutes internes des F-35, offre une flexibilité tactique sans précédent. Cette caractéristique, combinée à sa vitesse hypersonique, pourrait permettre aux forces américaines de frapper des cibles hautement défendues avec une efficacité accrue, tout en minimisant les risques pour les équipages.

Publicité

Cependant, le chemin vers le déploiement opérationnel du Mako reste parsemé de défis. Bien que Lockheed Martin affirme que le missile est « disponible dès maintenant », les détails sur ses performances exactes et son statut de développement restent flous. De plus, l’intégration d’une telle arme dans les doctrines existantes et les structures de commandement nécessitera une adaptation significative des procédures et des tactiques.

Le Mako représente néanmoins une étape cruciale dans la modernisation des capacités militaires américaines. En répondant directement aux avancées russes et chinoises dans le domaine hypersonique, il contribue à restaurer l’équilibre stratégique et à renforcer la posture de dissuasion des États-Unis. Au-delà de son impact militaire immédiat, le développement de technologies hypersoniques comme le Mako ouvre également la voie à des applications civiles potentielles, notamment dans les domaines du transport aérospatial et de l’exploration spatiale.

Alors que la course aux armements hypersoniques s’intensifie, le Mako pourrait bien être le catalyseur dont les États-Unis avaient besoin pour reprendre l’avantage technologique. Son déploiement futur sera scruté de près, non seulement par les alliés américains mais aussi par leurs rivaux, marquant potentiellement le début d’une nouvelle ère dans la conduite des opérations militaires modernes.