Basket béninois : La fédération lance de nouveaux recrutements

La Fédération Béninoise de Basket Ball a lancé un appel à candidature dans le cadre du recrutement de certains cadres techniques. Selon le document publié ce mardi 16 juillet, ces nouveaux recrutements ont pour objectif de se conformer aux réformes pour la structuration et la dynamisation de la Direction Technique Nationale (DTN) près de la Fédération Béninoise de Basketball.

Lesdites réformes entreprises par le Ministère des Sports de la République du Bénin avaient déjà conduit au recrutement des cadres techniques compétents pour pourvoir aux postes au niveau de la DTN et au niveau des sélections nationales des catégories séniors et U23, U20, U17, chez les hommes et les femmes. Ainsi, le nom du Directeur Technique National ainsi que ceux de tous ses collaborateurs ont été dévoilés. Notons que, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 18 juillet 2024 à 16heures.