Bénin : African Parks réagit après l’attaque qui a fait 12 morts

Une attaque meurtrière a frappé le Parc national du W au Bénin, faisant 12 victimes dans la nuit du 24 au 25 juillet 2024. Parmi les personnes décédées figurent cinq Rangers d’African Parks et sept éléments des Forces armées béninoises (FAB).

L’incident s’est produit près de la rivière Mékrou, une zone connue pour sa biodiversité mais également pour sa vulnérabilité face aux menaces sécuritaires. Les assaillants, décrits comme un groupe d’individus armés non identifiés, ont perpétré cette attaque dans une région où la présence de groupes terroristes est de plus en plus préoccupante.

Publicité

La direction d’African Parks a confirmé l’information ce jour samedi 27 juillet 2024 via un communiqué officiel. L’organisation chargée de la gestion du parc a exprimé sa profonde consternation face à cette tragédie. Des mesures ont été prises pour identifier les corps du personnel d’African Parks et informer les familles des Rangers décédés. Lire ci-dessous le communiqué d’African Parks.

Communiqué

Cotonou, le 27 juillet 2024 – C’est avec une profonde consternation que nous vous informons que dans la nuit du 24 au 25 juillet, cinq (05) Rangers d’African Parks ont été tués lors d’une attaque par un groupe d’individus armés non identifiés, non loin de la rivière Mékrou au parc national du W, au Bénin. Les rapports indiquent qu’au cours du même incident, sept (07) agents des Forces armées béninoises ont également été tués.

African Parks a pris des dispositions pour identifier les corps de son personnel et informer les familles des rangers, auxquelles elle apportera son soutien en cette période tragique. Nous adressons nos condoléances aux familles et au personnel qui ont perdu leurs proches et collègues. Nous vous fournirons de plus amples informations, dès qu’elles seront disponibles.