Bénin : En fin de mission, l’ambassadrice du Canada visite Vlavlonou

Photo Présidence du Bénin

Le président de l’Assemblée Nationale du Bénin a reçu dans la matinée de ce mardi 30 juillet, l’ambassadrice du Canada en fin de mission. Au Palais des gouverneurs, Lee-Anne Hermann a fait ses aurevoirs à Louis Gbèhounou Vlavlonou. L’occasion a également été saisie par la diplomate canadienne pour discuter davantage de la coopération entre le Bénin et son pays le Canada. Les deux personnalités n’ont pas manqué d’évoquer la possibilité de dynamiser cette fructueuse coopération entre le Bénin et le Canada à travers d’autres secteurs que sont la recherche minière, la technologie, le changement climatique, le commerce, l’industrie et autres.

On retiendra de la coopération entre le Bénin et le Canada que, sous le mandat de Lee-Anne Hermann, les secteurs tels que l’éducation, l’environnement, le développement durable, la promotion des femmes, de la santé ont été privilégiés. Au cours de son mandat, le président de l’Assemblée Nationale du Bénin a pu effectuer une visite au Canada dans le cadre de la 49 ème session plénière de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF).

La diplomate canadienne s’est montrée satisfaite suite à cette l’audience que lui a accordée le Président Louis Gbèhounou Vlavlonou. Elle a mis l’accent sur la poursuite de la coopération entamée avec la Caucus des femmes parlementaires du Bénin. Ceci restera selon elle, l’une des actions fortes sur lesquelles devra se pencher son successeur au regard de l’importance qu’accorde le gouvernement canadien à la promotion et à protection des droits des femmes. Notons que son changement intervient dans un contexte de grands mouvements diplomatiques sont observés au cours de ces dernières semaines dans les chancelleries.