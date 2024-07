Bénin : le ministre Dossouhoui rencontre les riverains du lac Toho

L’association « La baie de Toho » a commandité des études qui ont révélé, entre autres, une occupation anarchique des cages flottantes des pisciculteurs sur le lac Toho. Informé de la préoccupation, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui est allé faire le constat vendredi 05 juillet 2024 et a réuni les différents acteurs pour prôner le vivre-ensemble.

Au sujet du volet pollution du lac également relevée par les études commanditées par l’association, Grégoire Houssou, président des pisciculteurs de Ouidah, a souligné qu’avec l’appui de l’Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, une mission environnementale a été menée au niveau des sept coopératives qui exploitent ces eaux et a débouché sur des recommandations qui sont prises en compte par les pisciculteurs dans la production du poisson d’élevage. ‹‹ Nous sommes aussi soucieux de l’avenir et de la prospérité de notre activité sur le lac ››, a-t-il affirmé.

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche trouve qu’il faut un plan d’occupation du lac pour dégager les zones d’installation des cages flottantes qui n’entravent quand même pas et ne réduisent pas la bonne circulation sur le lac, pour empêcher les riverains d’accéder à leurs concessions. Pour lui, il est nécessaire que les populations de cette localité trouvent une parcelle d’entente. ‹‹ Je suis aussi d’accord qu’il faudra produire le poisson d’élevage selon les normes et la discipline. Avec un schéma directeur, le problème sera réglé. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous voulons d’une cohabitation pacifique ››, a-t-il laissé entendre.

La rencontre a connu la présence des représentants des pisciculteurs de Ouidah, des pêcheurs exerçant sur le lac, des forces de l’ordre, de la brigade fluviale. Le ministre était accompagné des responsables des structures du ministère concernées par le sujet, notamment, le directeur général de l’ATDA 7 et le directeur de l’élevage.