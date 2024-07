Bénin: qui pour attester de la qualité des fruits, légumes consommés ?

Photo d'illustration

Des ananas « Made in Bénin » ont été rappelés des magasins et boutiques français en fin de semaine dernière. Ce rejet est dû selon les informations à une concentration élevée en produits chimiques. Et pourtant, ces ananas ont été testés et autorisés à l’exportation et à la vente. Que dire alors des produits consommables qui sont vendus sur le marché béninois ?

Qui pour nous dire quelle est la concentration en produits chimiques des fruits, légumes et autres produits consommables vendus sur le marché béninois ? A quel danger les Béninois sont-ils exposés en consommant des produits dont les autorisations de mise sur le marché (Amm) ne sont jamais disponibles ou dont la qualité n’est quasiment jamais contrôlée ? Voilà des questions que les Béninois se posent depuis quelques jours, après le rappel de deux variétés d’ananas béninois du marché européen.

En effet, des ananas originaires du Bénin vendus dans les magasins Carrefour, Cora, Leclerc et distribués par plusieurs grossistes sont rappelés en raison d’une contamination chimique ou d’une concentration élevée de résidus de pesticides, rapporte Rappel Conso. Il s’agit de deux types d’ananas originaires du Bénin et vendus en vrac dans tout le pays. Le premier, qui porte la référence 3276558494302 et le numéro de lot Y04 86610, a été exclusivement distribué par les magasins Carrefour à partir du 4 juin dernier, explique sa fiche de rappel. La fin de sa commercialisation était prévue pour le 5 juillet prochain. Le deuxième ananas rappelé a non seulement été vendu par les magasins Carrefour, Leclerc et Cora, mais aussi par les grossistes de fruits et légumes et distributeurs suivants: Blampin fruits, Pomona, Terre Azur, Trias, Paris Select et Léguriviera. Il porte la référence 3760146740020 et a été proposé à la vente entre le 3 et 10 juin derniers.

L’ananas de la marque Topexo est rappelé en raison d’une « concentration au-delà des limites autorisées de résidus de pesticides« , explique la fiche de rappel. Celui qui ne présente pas de marque est quant à lui rappelé en raison de la présence de « contaminants chimiques ».

L’Abssa défaillante sur ce coup ?

Créée par décret n°2017-433, le 10 août 2017, en remplacement de la Dana, l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des Aliments (Abssa), établissement public à caractère social et scientifique doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie de gestion administrative et financière est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’Agriculture. Elle élabore et met en œuvre un ensemble de plans de surveillance et de contrôle du niveau de contamination des aliments mis sur le marché. Elle a pour missions de conduire les activités de contrôle de la qualité et de sécurité sanitaire des aliments, exercer sur les organes de contrôles externes et de régulation au ministère chargé de l’Agriculture, recueillir, rassembler et analyser les données scientifiques et techniques.

Mais sur ce coup, l’agence semble avoir failli à ses obligations. Et son directeur général qui a été suspendu de ses fonctions et remplacé par un intérimaire est actuellement en garde à vue. Sinon comment on peut comprendre que des produits « Made in Bénin » se retrouvent confrontés à ces problèmes sur le marché étranger ? Soit le contrôle a été mal fait soit lesdits produits ont échappé au contrôle. En attendant qu’une enquête situe les responsabilités, on peut déjà se demander quelle est la qualité des produits déversés sur les marchés locaux béninois.

Quid de la qualité des fruits, légumes et autres produits consommables vendus sur le marché béninois

C’est bien après des tests que Rappel conso a découvert des problèmes relatifs aux ananas béninois vendus sur le marché français. Si jusqu’en France avec le niveau de filtre qu’on connait, des produits à problème ont pu être introduits sur le marché, qu’en est-il du marché béninois ? Déjà, il faut dire qu’on trouve rarement, sinon jamais les autorisations de mise sur le marché des produits vendus sur les marchés béninois.

Les fruits, légumes et autres se retrouvent directement sur les marchés en provenance des champs. Que sait-on de leur concentration en produit chimique ? On peut répondre sans risque de se tromper qu’on n’en sait absolument rien. Vu que dans certaines zones les engrais chimiques s’invitent dans la culture de certains produits, on est en droit de se poser des questions puisque l’Abssa qui est censé protéger les Béninois vient de montrer ses limites. Les autorités béninoises sont interpelées pour rassurer les béninois sur la qualité des produits qui atterrissent dans leur ventre.