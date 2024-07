BRICS+ : ce pays formule une demande d’adhésion

Photo: Shutterstock

La Malaisie a récemment exprimé un intérêt marqué pour rejoindre le groupe des BRICS+, crée par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Cette décision a été officialisée par une lettre envoyée par le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, à la Russie, qui préside actuellement le groupe. La Malaisie souhaite soit devenir un membre à part entière du bloc, soit obtenir le statut de partenaire stratégique.

Pour le gouvernement malaisien, l’adhésion aux BRICS représente une opportunité stratégique majeure. Le Premier ministre Anwar Ibrahim a souligné que cette démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer les liens économiques et politiques avec les nations émergentes et de diversifier les partenaires internationaux de la Malaisie. En rejoignant les BRICS+, la Malaisie espère accéder à de nouveaux marchés et renforcer sa position sur la scène économique mondiale.

Publicité

Les BRICS, qui représentent une part substantielle de l’économie mondiale offrent une plateforme pour la coopération économique et politique entre les pays membres. L’adhésion de la Malaisie pourrait non seulement renforcer les échanges commerciaux, mais aussi permettre un partage de technologies et d’expertises dans divers domaines tels que l’énergie, l’agriculture et les infrastructures.

La demande d’adhésion de la Malaisie intervient dans un contexte de reconfiguration des alliances économiques mondiales. De nombreux pays en développement cherchent à diversifier leurs partenariats et à réduire leur dépendance à l’égard des institutions financières traditionnelles dominées par l’Occident. Cette tendance reflète un désir de ces nations de jouer un rôle plus actif et indépendant dans les affaires mondiales.

Les réactions des membres actuels des BRICS+ à la demande de la Malaisie restent à surveiller. Cependant, la perspective d’élargir le bloc à de nouveaux membres pourrait être perçue positivement, en renforçant la diversité et l’influence globale du groupe. Pour la Malaisie, rejoindre les BRICS pourrait également être une étape vers une plus grande intégration régionale en Asie et une influence accrue dans les forums internationaux.