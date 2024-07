Canicule au Maghreb: pic de consommation d’électricité et mesures urgentes

AFP/Ryad Kramdi

Le Maghreb suffoque sous une chaleur accablante, illustrant de manière frappante les effets dévastateurs du changement climatique. Les températures record observées ces dernières années ne sont plus des anomalies isolées, mais deviennent la norme inquiétante d’un climat en pleine mutation. Les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses mettent à rude épreuve les infrastructures, les écosystèmes et les populations. Les conséquences sont multiples : sécheresses prolongées, incendies de forêt dévastateurs, pénuries d’eau, et impacts sur la santé publique. Cette réalité alarmante exige une prise de conscience collective et des actions immédiates pour atténuer les effets du réchauffement climatique et s’adapter à ces nouvelles conditions extrêmes.

Un réseau électrique sous haute tension

L’Algérie fait face à une situation sans précédent alors que le mercure s’envole, dépassant parfois la barre des 50°C dans certaines régions. Cette canicule exceptionnelle a provoqué une explosion de la demande en électricité, mettant à rude épreuve le réseau national. Le 14 juillet 2024, un nouveau record historique a été établi avec une consommation atteignant 18 732 mégawatts à 14h45. Ce pic de consommation, attribué principalement à l’utilisation massive de climatiseurs et de ventilateurs, témoigne de l’ampleur du défi énergétique auquel le pays est confronté.

La Société Nationale de l’Électricité et du Gaz (Sonelgaz) se trouve ainsi au cœur d’un véritable tour de force. Malgré cette demande domestique sans précédent, l’entreprise affirme maintenir ses exportations d’électricité vers la Tunisie, démontrant ainsi la résilience de son système de production. Cependant, cette situation soulève des questions cruciales sur la durabilité à long terme de telles pratiques face à des étés qui s’annoncent de plus en plus torrides.

Mobilisation sanitaire et prévention : une course contre la montre

Pendant ce temps, au Maroc, les autorités sanitaires ont déclenché une série de mesures d’urgence pour faire face aux risques liés à cette vague de chaleur exceptionnelle. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mis en place un dispositif complet visant à protéger la population, en particulier les groupes les plus vulnérables.

Des permanences ont été instaurées dans les établissements de santé des régions les plus touchées, mobilisant médecins, infirmiers et ambulanciers. Cette mobilisation s’accompagne d’un approvisionnement renforcé en médicaments et en matériel hospitalier pour garantir une prise en charge optimale des patients affectés par la chaleur. Au-delà de ces mesures réactives, les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation, appelant les citoyens à la vigilance et à l’adoption de comportements préventifs.

Cette situation critique au Maghreb met en lumière l’urgence d’une gestion plus efficiente des ressources énergétiques et d’une adaptation rapide des infrastructures de santé face aux défis posés par le changement climatique. Elle souligne également l’importance cruciale de la solidarité régionale et de la coopération transfrontalière dans la gestion des crises environnementales. Alors que les records de température s’enchaînent, il devient évident que les solutions à long terme devront allier innovation technologique, planification urbaine durable et changement des comportements individuels et collectifs pour construire une résilience face à un climat de plus en plus imprévisible et hostile.