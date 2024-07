Catastrophe en plein vol, 70 personnes prises en charge

Photo DR

Une situation à laquelle aucune des personnes montées à bord de cet appareil, reliant la ville de Détroit aux USA, à Amsterdam, aux Pays-Bas, ne s’attendait. En effet, un avion a été détourné après que plusieurs dizaines de personnes ont mangé de la nourriture avariée. Sur un vol de 8 à 10 heures, la situation était intenable.

Le vol n’aura d’ailleurs pas été très loin. En effet, plusieurs dizaines de minutes après le départ de Détroit, le vol 136 a finalement été forcé d’atterrir en urgence à l’aéroport John F. Kennedy, de New York. Plusieurs personnes étaient effectivement malades, comme a pu le confirmer, Lisa Hanna, la porte-parole de Delta Airlines, compagnie américaine normalement reconnue pour ses prestations.

Publicité

Panique à bord d’un avion Delta

Tout aurait débuté au moment de servir les plats que les passagers allaient (et pour certains, ont) manger lors du vol. À l’intérieur, de la moisissure noire a effectivement été retrouvée. Un type de moisissure particulièrement toxique, qui a d’ailleurs fait tomber, pas moins de 70 personnes malades. Il est possible que d’autres cas se déclarent dans les heures à venir, puisque 277 personnes se trouvaient à bord.

En arrivant à New York, les passagers malades ont directement été pris en charge par une équipe médicale. Quasiment tous auraient été rapidement remis sur pied, après avoir consommé les médicaments prescrits. Personne ensuite n’aurait demandé à ce que le traitement se poursuive, chacun ayant voulu rejoindre le plus rapidement possible leur destination finale.

Un premier événement similaire, il y a quelques jours

Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement survient. Il y a quelques jours, une semaine à peine, c’est à l’occasion d’un vol entre Munich, en Allemagne, et Détroit, encore, qu’en plein vol, des membres d’équipage sont tombés malades. Le vol a dû être dérouté vers Londres. Pour autant, aucun des passagers présents à bord n’a ressenti un quelconque symptôme.