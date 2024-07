Changement climatique : Le Bénin prend le taureau par les cornes

En collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI), les autorités béninoises organisent une Table Ronde autour de la lutte contre le changement climatique. Il s’agit là d’un moyen pour le Bénin d’activer une série d’actions contre ce phénomène qui a un impact certain sur ce pays dont l’économie dépend encore de l’agriculture. L’ouverture de cette table ronde a connu la participation effective de plusieurs autorités béninoises.

On note par exemple la présence du ministre d’Etat de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, de José Tonato, Ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable et de bien d’autres personnalités de la république. On note que le Bénin est disposé à mettre en place les stratégies nécessaires pour atténuer les effets du changement climatique afin de promouvoir un développement durable. La table ronde se présente ainsi comme une occasion en or pour discuter des mécanismes de financement innovants.

« Le Bénin est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique. La dépendance de sa structure économique à l’agriculture le rend encore plus vulnérable sans la mise en place d’un plan d’adaptation appropriée », a fait savoir le ministre Romuald Wadagni. Aussi, indique-t-il que, la lutte contre le phénomène du changement climatique requiert des efforts concertés, une collaboration internationale et surtout un financement adéquat et innovant.

On retient des confidences qui ont été faites par la Directrice Adjointe de Cabinet du ministre de l’Économie et des Finances, Présidente de l’Autorité d’Enregistrement des Projets Carbone au Bénin, Adidjatou Hassan que plusieurs initiatives visant à catalyser le financement climatique au Bénin ont été menés. « Les projets d’agriculture régénérative et d’énergie renouvelable qui composent cette phase pilote adressent à la fois la mitigation et l’adaptation, tout en luttant contre l’insécurité alimentaire et en favorisant l’indépendance énergétique. Ces projets doivent aujourd’hui trouver les financements nécessaires à leur mise à l’échelle nationale », a expliqué Adidjatou Hassan.

Notons que selon le ministre d’Etat Romuald Wadagni, « la Banque mondiale, le FMI et les partenaires au développement ont accompagné le Bénin pour exécuter, transformer, réaliser un projet de financement innovant lié au changement climatique qui pourra être répliqué dans plusieurs autres pays ». Pour sa part, José Tonato, Ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, a rappelé l’importance de la coordination conjointe mise en place entre le ministère de l’économie et des finances et son ministère dans la stratégie de financement de la Contribution Déterminée au Niveau National.

Les différentes actions menées par le Bénin dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ont tout de même été saluées par les partenaires tels que le Fmi. « Le Bénin a été un précurseur en matière de politique et de financement climatiques dans la région, tant pour renforcer la résilience au changement climatique que pour assurer un développement à faible émissions de gaz à effet de serre », a indiqué Tobias Adrian, conseil financier et directeur du département des marchés monétaires et de capitaux du Fonds Monétaire International. Selon la banque mondiale, « le Bénin a besoin d’environ 10 milliards d’euros d’ici 2030 pour atteindre ses objectifs climatiques, dont la moitié dans les deux prochaines années ». Pour l’heure, cette Table ronde intervient comme un signal très fort dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et précisément pour le Financement Climatique.