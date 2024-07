Chine : deux échecs cuisants avec des conséquences inattendues

(Source : CGTN)

En Chine, le weekend a été marqué par un double échec. En effet, un essai de mise à feu statique d’une fusée s’est plutôt mal déroulé, au point même que la fusée, qui devait rester clouée au sol, s’est finalement envolée avant de venir se crasher au sol. Une grosse explosion a ensuite eu lieu.

La semaine dernière, le 23-24 juin, une fusée chinoise venait s’écraser dans une zone habitée, entraînant la dispersion d’une fumée toxique. Une information qui avait déjà fait le tour des médias. La loi des séries s’appliquant ici, un nouveau drame a eu lieu ce weekend en Chine, avec le crash d’une fusée tout près de Gongyi, dans le Henan (centre-est du pays), qui ne devait même pas décoller.

Deux échecs en une semaine

Pour le moment, on ne sait pas vraiment quelles sont les conséquences de ce crash, du moins en termes “humains”. Aucune information n’a été dévoilée concernant d’éventuels blessés, voire victimes. En revanche, la fusée, elle, a été détruite. Sur une vidéo qui a circulé sur le net, on voit le décollage du premier étage de la fusée Tianlong-3 (construit par Space Pioneer).

Mais ce décollage a très mal tourné. En effet, la propulsion a perdu de la puissance avant de s’arrêter totalement. La fusée a ensuite perdu en stabilité, avant de pencher et retomber sur le sol, finissant sa course folle dans le bruit sourd et assourdissant de l’explosion qu’elle a suscité. Des images impressionnantes, qui seraient notamment dues à une mise à feu statique du lanceur, qui s’est mal déroulée.

Space Pioneer souhaite concurrencer SpaceX

Cette déroute pourrait forcer Space Pioneer à devoir repousser le vol inaugural de sa Tianlong-3. En effet, celui-ci est prévu pour septembre prochain. Les circonstances entourant cette explosion pourraient effectivement pousser les autorités, en collaboration avec l’entreprise en question, à revoir leurs plans pour les adapter. Pour rappel, Space Pioneer se présente comme un concurrent à SpaceX, avec sa Falcon 9.