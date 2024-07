Maghreb: ce leader local a sa stratégie pour faire face à la crise de l’eau

Luis Tosta - Unsplash

Le Maroc fait face à des défis climatiques et hydriques considérables, obligeant les entreprises locales à adopter des stratégies innovantes pour gérer ces enjeux. Le groupe OCP, acteur majeur dans le secteur des phosphates, se distingue par ses initiatives avant-gardistes en matière de gestion de l’eau et d’énergies renouvelables.

OCP a intégré une approche environnementale rigoureuse, alignée sur les principes de durabilité. En exploitant des ressources en eau non conventionnelles, telles que les eaux usées traitées et l’eau de mer dessalée, l’entreprise assure le fonctionnement de ses opérations tout en minimisant son impact sur les ressources hydriques naturelles. Actuellement, 85 % de l’eau utilisée dans les mines de phosphate provient des stations d’épuration et des installations de dessalement, avec un taux de recyclage avoisinant les 80 %.

L’innovation ne s’arrête pas là. OCP a mis en place un pipeline transportant les phosphates de Khouribga à Jorf Lasfar, permettant d’économiser trois millions de mètres cubes d’eau et de réduire les émissions de CO2 d’un million de tonnes. De plus, lors de la transformation des phosphates à Jorf Lasfar et Safi, la vapeur issue de la production d’acide sulfurique est réutilisée pour générer de l’électricité propre, couvrant ainsi 20 % des besoins énergétiques des sites.

L’engagement d’OCP envers les énergies renouvelables est également notable. Le groupe déploie des solutions d’énergie éolienne et solaire dans plusieurs régions, notamment à Benguerir, Khouribga, Mascala et Youssoufia. Ces efforts s’inscrivent dans une vision à long terme visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

OCP contribue également à pallier le stress hydrique de plusieurs villes marocaines en fournissant de l’eau traitée et dessalée. Safi et El Jadida bénéficient déjà de cette ressource vitale, avec un processus de dessalement utilisant des énergies renouvelables et des technologies de filtration avancées. Marrakech et Casablanca seront à leur tour approvisionnées en eau dessalée durant l’été 2024.