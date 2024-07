Chine: un robot révolutionnaire avec des cellules humaines annoncé

(Maximalfocus - Unsplash)

Un robot d’un nouveau genre a vu le jour en Chine. En effet, les chercheurs ont annoncé l’arrivée prochaine d’un nouvel humanoïde aux fonctionnalités poussées. La raison ? Le “cerveau” de cette machine a été fabriqué à base de cellules humaines… Où quand la science-fiction rejoint la réalité.

C’est à Tianjin que des chercheurs de l’université ont annoncé avoir réussi à créer et à développer un nouveau robot, contrôlé par des cellules cérébrales humaines. En effet, dans ce robot, les scientifiques ont incorporé une minuscule puce, composée de cellules souches. Une sorte de “cerveau miniaturisé” qui permet au robot de pouvoir effectuer certaines tâches que nous, humains, sommes habitués à effectuer.

La Chine annonce un robot d’un nouveau genre

C’est une véritable avancée. Aujourd’hui, le robot en question est en mesure de se donner des directives, des actions. C’est une percée formidable en matière d’ICO (interface cerveau-ordinateur). Après quelques entraînements et certains réglages, le robot s’est avéré être capable de saisir certains objets puis d’éviter certains obstacles qui se dressaient sur son chemin.

Cette puce cérébrale, également appelée “organoïde cérébral” est en fait un agrégat tridimensionnel in vitro. À terme, ces agrégats peuvent prendre l’aspect d’un cerveau en développement, laissant ainsi imaginer qu’à terme, après de nouveaux travaux, le cerveau puisse se développer, se renforcer et donner lieu à des actions plus poussées encore, ouvrant ainsi le champ des possibles.

Une intelligence hybride, homme-robot, à venir ?

Les chercheurs chinois semblent d’ailleurs déjà espérer le développement d’une intelligence hybride, homme-robot. Reste à définir le pourquoi. Dans tous les cas, ce n’est pas pour tout de suite, puisque les travaux n’en sont qu’à leurs balbutiements. Il faut encore attendre de nombreuses années avant que de réelles avancées perceptibles à grande échelle ne soient réalisées.