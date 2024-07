Comment ce milliardaire s’est fait une belle cagnotte de manière totalement légale

Jeff Bezos (Photo DR)

Au cours des deux dernières décennies, le nombre de milliardaires dans le monde a connu une croissance fulgurante. Cette augmentation spectaculaire reflète les changements profonds de l’économie mondiale, notamment l’essor des technologies numériques et la mondialisation des marchés. En 2000, on comptait moins de 500 milliardaires à l’échelle planétaire. Aujourd’hui, ce chiffre a plus que quadruplé, dépassant les 2000 individus. Cette explosion s’explique en partie par l’émergence de nouveaux secteurs économiques, tels que l’e-commerce et les technologies de l’information, ainsi que par la croissance rapide des économies émergentes, en particulier en Asie. Ce phénomène a également été alimenté par des politiques fiscales favorables et la concentration accrue des richesses au sommet de la pyramide économique, soulevant des questions sur l’équité et la distribution des ressources à l’échelle mondiale.

Le cas de Jeff Bezos

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et visionnaire de l‘e-commerce, a bâti un empire qui a révolutionné les habitudes de consommation à l’échelle mondiale. Parti d’une modeste librairie en ligne dans les années 90, il a transformé Amazon en un géant du commerce électronique, du cloud computing et de l’intelligence artificielle. Sa vision entrepreneuriale et sa capacité à innover constamment ont propulsé sa fortune à des sommets vertigineux, faisant de lui l’une des personnalités les plus influentes du monde des affaires. Aujourd’hui, à 60 ans, Bezos continue d’étendre son influence au-delà d’Amazon, notamment à travers ses investissements dans l’exploration spatiale avec Blue Origin.

Le récent déménagement de Jeff Bezos de Seattle à Miami a attiré l’attention des analystes financiers. Officiellement motivé par le désir de se rapprocher de ses parents et des activités de Blue Origin, ce changement de résidence s’accompagne d’un avantage fiscal non négligeable. En quittant l’État de Washington pour la Floride, Bezos échappe à un impôt sur le patrimoine de 7% instauré en 2022 dans son ancien État de résidence.

Cette décision pourrait lui permettre d’économiser environ 600 millions de dollars cette année. Bezos n’a jamais mentionné explicitement cette raison fiscale. Il a évité de vendre des actions Amazon en 2022 et 2023, alors qu’il résidait encore à Seattle, préférant attendre son installation en Floride pour procéder à des cessions importantes.

La fortune de Bezos est estimée à 219 milliards de dollars selon Bloomberg. Malgré la vente récente d’actions pour un montant de 8,5 milliards de dollars, il conserve une participation significative dans Amazon avec 912 millions d’actions, représentant 8,8% de l’entreprise. La hausse du cours de l’action Amazon, en progression de près de 32% depuis le début de l’année, a contribué à accroître sa richesse de plus de 42 milliards de dollars.

Ce déménagement et ses conséquences financières soulèvent des questions sur l’équité fiscale et les stratégies d’optimisation des grandes fortunes. Certains milliardaires, regroupés sous l’appellation « Patriotic Millionaires« , militent pour une augmentation de leur contribution fiscale. L’impact de telles décisions sur les finances publiques et les inégalités sociales reste un sujet de débat. Bezos continue de consolider sa position parmi les hommes les plus riches du monde, se classant deuxième derrière Elon Musk et devant le Français Bernard Arnault.

Une nouvelle vente d’actions Amazon est prévue, pour un montant estimé à 5 milliards de dollars. Cette transaction pourrait réduire l’écart avec son rival Elon Musk, dont la fortune dépasse celle de Bezos de plus de 30 milliards de dollars. Dans ce contexte financier mondial, chaque mouvement compte, et le changement d’adresse de Bezos s’avère être une décision stratégique importante.