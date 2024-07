Crise Bénin – Niger: quand Talon, Yayi et Soglo déjouent les pronostics des « klébés »

La mission de médiation effectuée par les anciens présidents béninois Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi qui s’est soldée par une rencontre avec l’actuel patron de la Marina aura également révélé une chose très importante. La situation a démontré que les soutiens virtuels du président Patrice Talon communément appelés « klébés » sont allés beaucoup trop vite en besogne. En effet, à l’annonce du déplacement qu’ont effectué les deux personnalités du Bénin au Niger, les réseaux sociaux ont tôt fait de se lancer dans des critiques acerbes.

Alors que certains estimaient sur les médias sociaux que Boni Yayi et Nicéphore Soglo allaient enfoncer le clou, d’autres avaient indiqué ouvertement que les anciens présidents étaient en balade à Niamey et se demandaient qui les avait mandatés. Pour d’autres encore, on ne pouvait rien espérer réellement de cette mission de médiation entamée par ces deux personnalités du Bénin alors qu’ils ont toujours pris le contre-pied de la politique de Patrice Talon. Mais, les analyses se sont finalement révélées erronées sur toute la ligne.

Les trois personnalités ont semblent-ils préférés l’intérêt supérieur de la Nation aux conflits qui les opposent. On remarque simplement que, Nicéphore Soglo, Thomas Boni Yayi et Patrice Talon ont entrepris des discussions dans le but de trouver une porte de sortie à la crise qui oppose le Bénin au Niger. Selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre entre les deux anciens présidents béninois et le président nigérien il y a désormais des raisons d’espérer une porte de sortie. Le Niger a « accepté le principe de la mise en place d’une commission tripartite en vue d’un retour à la normale de rapports garantissant notre sécurité commune et débouchant sur la reprise effective de nos échanges socio-économiques dans un climat politique apaisé ».

La conclusion de ces différentes démarches est que tout ne se joue pas sur les réseaux sociaux. Certains devraient apprendre à s’abstenir de faire des commentaires trop tôt. Pour l’heure, le président Patrice Talon ainsi que ses prédécesseurs ont pris la mesure de la situation et continuent les tractations loin des caméras.