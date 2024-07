Cybercriminalité en Afrique : Interpol arrête 300 personnes

Photo Reuters

La menace invisible qui rôde sur nos écrans a pris une nouvelle dimension en Afrique. Tel un virus informatique mutant, la cybercriminalité s’est propagée à une vitesse alarmante sur le continent, causant des dégâts financiers et émotionnels considérables. Des réseaux sociaux aux sites de commerce en ligne, en passant par les systèmes bancaires, aucun secteur n’échappe à cette vague dévastatrice. Les pertes se chiffrent en milliards, tandis que les victimes, souvent vulnérables, se retrouvent dépouillées de leurs économies et de leur confiance.

Face à ce fléau numérique, Interpol a décidé de frapper un grand coup. L’organisation internationale de police criminelle vient de mener une opération d’envergure baptisée Jackal III, qui a secoué le monde de la cybercriminalité sur cinq continents. Du 10 avril au 3 juillet 2024, cette traque sans merci a mobilisé les forces de l’ordre de 21 pays, allant du Nigeria au Japon, en passant par la France et les États-Unis.

Le bilan de cette offensive est impressionnant : 300 arrestations, 400 suspects identifiés, et pas moins de 720 comptes bancaires gelés. C’est comme si on avait coupé les tentacules d’une pieuvre géante qui étendait son emprise sur le monde virtuel. Les autorités ont également saisi des actifs d’une valeur de 2,7 millions d’euros, portant ainsi un coup dur aux finances de ces réseaux criminels.

Au cœur de cette opération, un groupe nigérian tristement célèbre : Black Axe. Cette organisation, véritable hydre criminelle, ne se contente pas de sévir dans le cyberespace. Elle étend ses activités à la traite d’êtres humains et au trafic de drogue, telle une multinationale du crime. L’action d’Interpol a permis de démanteler l’un de ses bastions en Argentine, où 72 personnes ont été arrêtées et une centaine de comptes bancaires mis sous scellés.

Mais comment opèrent ces cybercriminels ? Tomonobu Kaya, directeur adjoint du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d’Interpol, lève le voile sur leurs méthodes. Imaginez un loup déguisé en agneau sur les sites de rencontres. Ces escrocs créent de faux profils attrayants, souvent ceux de médecins, pour attirer leurs proies. Ils tissent patiemment leur toile, développant des relations en ligne qui peuvent devenir très intimes. Puis, tel un couperet, ils introduisent l’élément financier, saignant leurs victimes jusqu’à la dernière goutte.

Cette opération Jackal III marque un tournant dans la lutte contre la cybercriminalité en Afrique et dans le monde. Elle démontre que la coopération internationale peut porter ses fruits face à des réseaux criminels qui ne connaissent pas de frontières. Cependant, la vigilance reste de mise. Comme un jeu du chat et de la souris, les cybercriminels adaptent constamment leurs tactiques.

L’enjeu pour l’avenir est double. D’une part, il faut continuer à renforcer la collaboration entre les pays et les différents acteurs de la cybersécurité. D’autre part, l’éducation du public est cruciale. Chaque internaute doit devenir un maillon fort de la chaîne de sécurité numérique, capable de détecter et de déjouer les pièges tendus par ces prédateurs virtuels.

La cybercriminalité en Afrique et ailleurs reste un défi majeur de notre ère numérique. Mais l’opération Jackal III d’Interpol envoie un message clair : le combat n’est pas perdu. Avec la détermination des forces de l’ordre et la vigilance de chacun, il est possible de faire reculer cette menace et de rendre Internet plus sûr pour tous.