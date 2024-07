Défunte exhumée à Djougou au Bénin : certains organes emportés

Le corps sans vie d’une dame inhumée le mardi 23 juillet 2024 a été exhumé et certains organes ont été emportés. Le mercredi 24 juillet 2024, les enfants jouant aux alentours du cimetière de Makantokom, dans le deuxième arrondissement de Djougou ont alerté les populations d’une exhumation d’un cadavre.

La tête et certains organes de la défunte ont été emportés par des individus non identifiés pour le moment. Les populations ont procédé une nouvelle fois, à l’enterrement dans la soirée de ce mercredi. Il est probable que l’exhumation de cette défunte et la disparition de ses organes soient des actes commis en vue de faire un rituel.

En effet, ce genre de situation n’est pas rarissime au Bénin. En novembre 2023, le tribunal de Lokossa a condamné un homme à six ans de prison pour avoir exhumé le corps de son oncle et arraché le crâne. Ceci, pour répondre à la demande de son féticheur de fournir deux crânes humains. Cet homme a reconnu les faits et a collaboré avec la police, contrairement au féticheur dont il a voulu satisfaire la demande. Les investigations des forces de l’ordre ont été en défaveur du féticheur. Ainsi, il a été condamné à 8 ans de prison.