Elon Musk : une vive polémique éclate en Europe, ce qu’il faut savoir

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Depuis plus d’une décennie, Elon Musk incarne une figure paradoxale de la modernité industrielle. Entre fascination technologique et controverse politique, ses entreprises — Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink ou encore X (anciennement Twitter) — concentrent l’admiration d’une partie des élites occidentales. Les promesses de transition énergétique, de conquête spatiale ou de connectivité globale ont fait de Musk un interlocuteur incontournable, voire un partenaire privilégié, des grandes puissances, malgré ses prises de position souvent abrasives et ses affinités politiques clivantes. Pour certains dirigeants, miser sur les projets de Musk revient à investir dans le futur. Pour d’autres, c’est comme remettre les clés du coffre à un homme qui critique ouvertement les fondations mêmes de la maison. C’est précisément ce dilemme qui secoue aujourd’hui les institutions européennes.

Des millions publics pour une figure controversée

La récente divulgation d’une liste par la Commission européenne a jeté un pavé dans la mare. Cette compilation, rendue publique à la suite d’une demande officielle d’un eurodéputé écologiste, révèle que plusieurs centaines de millions d’euros ont été versés à des sociétés appartenant à Elon Musk. À elle seule, SpaceX a décroché un contrat de 197 millions de dollars pour lancer des satellites du programme Galileo, système de navigation stratégique pour l’Union européenne. En parallèle, quelque 159 millions d’euros ont été alloués à l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, une activité dominée par Tesla.

Publicité

À première vue, ces sommes paraissent justifiables : accélérer l’électrification des transports, renforcer l’autonomie technologique européenne dans l’espace, moderniser les infrastructures... Pourtant, leur destination interroge. Car derrière les entreprises, c’est bien la personnalité d’Elon Musk qui dérange. Proche de Donald Trump, farouche opposant aux régulations européennes, adepte d’une liberté d’expression sans filtre sur X, Musk alimente la méfiance de nombreux responsables européens. Certains y voient une incohérence : comment l’Union peut-elle dénoncer le recul démocratique que représentent certaines postures de Musk, tout en finançant ses entreprises à coups de subventions publiques ?

Publicité sur X et critiques politiques

Un autre point sensible concerne les campagnes publicitaires que la Commission européenne elle-même a menées sur le réseau social X. Jusqu’en octobre 2023, des contenus institutionnels y ont été promus moyennant des paiements directs. Or, depuis la prise de contrôle du réseau par Musk, ce dernier en a fait une plateforme libertaire aux accents souvent réactionnaires. Pour Daniel Freund, eurodéputé allemand à l’origine de la demande de transparence, la contradiction est flagrante. Il s’insurge contre l’idée de « financer un ennemi déclaré de l’UE et de nos valeurs fondamentales ». Son appel à cesser tout soutien financier à Musk trouve un écho croissant au sein du Parlement européen, notamment dans les rangs écologistes et sociaux-démocrates.

La critique ne repose pas seulement sur des principes idéologiques. Elle touche aussi aux questions de cohérence stratégique et de souveraineté. En confiant des missions aussi sensibles que le lancement de satellites européens à une entreprise américaine, dirigée par un homme hostile aux institutions européennes, Bruxelles prend-elle un risque sur le plan de la sécurité technologique ? Certains experts commencent à poser la question ouvertement.

La fascination occidentale mise à l’épreuve

Pendant longtemps, Musk a été perçu comme un visionnaire hors du commun, capable de faire bouger les lignes là où les bureaucraties s’enlisent. Cette image lui a valu une indulgence particulière de la part de nombreux gouvernements, qui ont vu en lui le moteur de la modernité. Mais la réalité se révèle plus complexe : si Musk propulse des voitures sans pétrole et des satellites de dernière génération, il promeut aussi une vision radicale de la société où les normes collectives sont souvent reléguées au second plan. L’Europe, avec ses institutions attachées à la régulation, à la transparence et à l’éthique du numérique, se retrouve confrontée à un partenaire aussi séduisant qu’incontrôlable.

Publicité

L’affaire des subventions et contrats alloués à ses sociétés en est un symptôme révélateur. Elle ne remet pas seulement en cause un choix économique ou technologique ; elle soulève une interrogation plus profonde sur les critères de partenariat public-privé à l’ère des géants technologiques mondiaux. Jusqu’où l’Europe peut-elle aller avec un acteur qui défie ses règles, tout en fournissant des outils cruciaux à son avenir ?

Le débat est désormais ouvert au Parlement européen. Et au-delà des montants en jeu, c’est bien l’attitude à adopter face à un capitalisme technologique sans attache politique claire qui fait l’objet de toutes les attentions.