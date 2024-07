Déploiement de la 5G : MTN Bénin mobilise 65 milliards auprès de ses partenaires

Dans l’après-midi de ce lundi 29 juillet, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin a procédé à la signature d’un protocole d’accord de financement syndiqué de 65 milliards de francs CFA. Ce montant mobilisé auprès de ses partenaires aura le mérite de permettre à l’entreprise d’améliorer la qualité de ses services au Bénin. De façon plus précise, ce financement sera investi dans l’amélioration de l’expérience client et l’extension du réseau, le déploiement de nouvelles technologies dont la 5G, la mise à niveau des systèmes existants de MTN pour permettre de rationaliser les processus et d’améliorer la productivité.

Continuer la transformation numérique

La mobilisation de ces 65 milliards de francs CFA a été possible grâce à la collaboration de MTN Bénin avec la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Banque Atlantique. « Ce financement nous permettra de continuer la transformation numérique du réseau et des systèmes existants sur l’ensemble du territoire national, en offrant à nos abonnés des services digitaux de nouvelle génération, plus rapides et plus performants », a déclaré Uche Ofodilé, Directrice Générale MTN Bénin.

Représentée par Moustapha BEN BARKA, son vice-président, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a exprimé toute sa joie de participer à l’amélioration des services de MTN Bénin. « Avec ce projet, qui s’inscrit en droite ligne de son Plan Stratégique DJOLIBA 2021-2025, la BOAD réaffirme son engagement à soutenir la promotion et le financement des investissements productifs privés dans ses États membres. Pour la réalisation de ce projet, la BOAD met à la disposition de MTN Bénin un montant de 20 milliards de FCFA », a détaillé le vice-président.

« Projet ambitieux »

Pour lui, il s’agit de la contribution à la mise en œuvre d’un « projet ambitieux » qui vise à « transformer le réseau de MTN Bénin à travers : le renforcement et le développement des plateformes de services ; la modernisation, la densification et l’extension de son réseau de téléphonie mobile ». Ce fut également un moment pour la BOAD de faire des recommandations à l’endroit du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin.

Pour sa part, le directeur général de la Banque Atlantique, Ahmed N’DAW, a fait savoir que la mobilisation de ces fonds est « une preuve tangible de note soutien aux ambitions de MTN Bénin ». Il a invité les différentes parties prenantes de cette initiative à continuer le travail dans une totale synergie. « Continuons à travailler main dans la main pour relever les défis de demain et saisir les opportunités de croissance qui s’offrent à nous », a-t-il suggéré. « Ensemble, nous construirons un Bénin plus connecté, plus dynamique et plus prospère », a-t-il ajouté lors de cette cérémonie de signature d’un protocole d’accord de financement syndiqué de 65 milliards de francs CFA.

Gratitude de la Dg MTN Bénin…

Uche Ofodile, Directrice Générale de MTN Bénin,

La Banque Atlantique apporte 30 milliards de f CFA en tant qu’arrangeur principal mandaté et filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (Bcp). Uche Ofodilé, Directrice Générale MTN Bénin n’a pas manqué d’exprimer ses gratitudes à l’endroit de toutes ces structures. « Merci encore à toutes les banques participantes, notamment Banque Atlantique, Banque Africaine de Développement, Banque Ouest Africaine de Développement, BGGIBank Bénin, Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce, Société Générale Bénin et à toutes celles qui sont à nos côtés depuis le début et à tous nos partenaires quels qu’ils soient », a-t-elle exprimé. Notons que tout ceci intervient dans un contexte où, MTN Bénin célèbre un quart de siècle d’existence. Les retombées de cet accord de financement serviront à améliorer la vie quotidienne des abonnés du réseau en les rapprochant chaque jour un peu plus de ce qui compte pour eux.