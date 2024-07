Dessalement au Maghreb: un président veut accélérer la cadence

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

La question de l’approvisionnement en eau, dans certaines régions du Maghreb, est devenue centrale. En effet, les besoins sont de plus en plus importants. La population augmente, les températures également. Problème, les ressources, elles, ne sont pas illimitées. Il faut donc trouver des solutions.

En Algérie, le président de la République, candidat à sa réélection, Abdelmadjid Tebboune, a confirmé ce lundi, que les travaux en cours concernant des projets d’usines de dessalement des eaux allaient accélérer. Selon lui, il faut que les choses aillent (très) vite, de façon à ce que les populations puissent avoir un accès à l’eau potable, dans les mois à venir.

Le président Tebboune s’attaque aux pénuries d’eau

Pour l’occasion, le président algérien Tebboune souhaite se reposer sur le savoir-faire algérien. À ses yeux, les usines spécialisées dans la fabrication d’équipements, mais aussi de pièces détachées, en lien avec le développement d’usines de dessalement, se doivent de capitaliser sur leurs capacités, pour aider la nation à atteindre ses objectifs… Quitte à recruter de nouveaux talents !

Pour chapeauter l’ensemble de ces projets, le président Tebboune a annoncé son intention de lancer la création d’une grande société dont le rôle sera de surveiller, gérer et superviser l’ensemble des programmes de constructions en cours et à venir, afin de s’assurer que ces dernières fonctionnent de manière optimale. Une société publique, dont la mission sera aussi d’apporter de la clarté et de la transparence sur les besoins réels des populations.

Une gestion proactive, pour éviter les manques

Il espère ainsi que cet ensemble de mesures permettra de travailler de manière proactive entre l’ensemble des régions qui souffrent du manque d’eau ou qui pourraient faire face à des pénuries dans les mois à venir. Enfin, celui-ci a annoncé que des licences seront désormais obligatoires pour forer des puits dans les zones qui subissent le manque d’eau, de plein fouet.