Deux pays du Maghreb s’unissent dans ce domaine

Photo d'illustration: Unsplash

Dans une démarche visant à renforcer les liens économiques et faciliter la circulation des personnes entre la Tunisie et l’Algérie, les deux pays ont annoncé la mise en service imminente de la ligne de train Annaba-Tunis via Souk-Ahras. Cette initiative marque un pas important vers une intégration régionale accrue et l’amélioration des infrastructures de transport entre les deux nations.

La Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) d’Algérie et la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) ont récemment signé un accord commercial pour le transport des passagers et des bagages sur cette nouvelle ligne ferroviaire. Cet accord couvre tous les aspects commerciaux et techniques liés à l’exploitation des trains. Cela garantit ainsi une coopération efficace et harmonieuse entre les deux opérateurs ferroviaires.

Publicité

Le train Annaba-Tunis via Souk-Ahras vise à faciliter les échanges entre la Tunisie et l’Algérie, deux pays dont les relations économiques et culturelles sont étroites. En améliorant les connexions ferroviaires, les autorités espèrent non seulement augmenter le flux de touristes et de voyageurs d’affaires, mais aussi renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. Un récent sondage a révélé que la Tunisie est la destination préférée des algériens.

Pour la Tunisie, ce projet représente une opportunité de dynamiser son secteur touristique en rendant le pays plus accessible aux visiteurs algériens. De plus, cela permet de diversifier les moyens de transport disponibles, offrant ainsi une alternative aux déplacements en voiture ou en avion.

De son côté, l’Algérie pourra également bénéficier de cet accord en stimulant le commerce transfrontalier et en facilitant les déplacements de ses citoyens vers la Tunisie. Cette ligne ferroviaire contribuera également à désenclaver certaines régions et à promouvoir le développement régional.

L’accord entre la SNTF et la SNCFT comprend toutes les dispositions nécessaires pour assurer une exploitation fluide et sécurisée des trains. Cela inclut des aspects tels que la tarification, la gestion des horaires, la maintenance des infrastructures et la sécurité des passagers. Les deux sociétés ont travaillé en étroite collaboration pour harmoniser leurs procédures et garantir une expérience de voyage agréable et sans encombre pour les passagers.