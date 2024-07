Donald Trump soutient Tiktok pour contrer l’influence de Facebook

Photo : NASA/Bill Ingalls

Donald Trump ne porte pas Facebook dans son cœur. En effet, l’ancien président des États-Unis a été banni du réseau par Mark Zuckerberg passant comme il l’explique lui-même, de “numéro un, à rien”. D’ailleurs, dans sa guerre contre Meta, le candidat à un second mandat a annoncé soutenir TikTok !

En effet, l’ancien chef de l’État a expliqué qu’il était essentiel qu’il y ait un peu de concurrence. Selon Trump, si TikTok disparaît (le gouvernement Biden fait effectivement la guerre à l’application, qu’elle accuse d’être à la botte du renseignement chinois), alors il ne restera plus que deux options, Facebook et Instagram, comme il a pu l’expliquer. Or, ces deux applications appartiennent à la même personne : Mark Zuckerberg.

Trump, au soutien de TikTok

Pour rappel, Donald Trump a été rayé de ces plateformes, après l’attaque survenue au Capitole, au mois de janvier 2021. Depuis, l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche accuse Zuckerberg d’être l’ennemi du peuple. Attention toutefois, s’il est désormais en faveur de TikTok sur le sol américain, l’application doit respecter le droit et les injonctions du gouvernement.

En effet, selon lui, à l’heure actuelle, TikTok représente une menace nationale, qu’il faut encadre pour mieux maîtriser. Pour rappel, il y a environ quatre ans, Donald Trump voulait supprimer TikTok des États-Unis. Un revirement de situation, potentiellement intéressé, mais qui ne manquera pas de ravir les propriétaires de l’application, qui espèrent pouvoir trouver un terrain d’entente avec le futur président élu.

Pas le premier revirement de situation

Ce n’est pas le seul revirement de situation effectué par Trump. Au cours de cette course à la Maison-Blanche, l’ancien chef de l’État s’est également ouvertement positionné en faveur des cryptomonnaies. Alors qu’il qualifiait le Bitcoin d’escroquerie, celui-ci semble aujourd’hui vouloir faire des États-Unis, le leader mondial en la matière. De quoi attirer les votes d’investisseurs déçus par la position du gouvernement Biden en la matière.