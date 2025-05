Elon Musk : sa prédiction risquée sur l’avenir de son fleuron

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Malgré son image de pionnier de la mobilité électrique et ses succès passés, Tesla traverse une période de turbulence. Le constructeur, autrefois salué pour avoir révolutionné l’industrie automobile, fait désormais face à une concurrence agressive, notamment en provenance de Chine, où des marques comme BYD grignotent des parts de marché avec des véhicules plus abordables. Les ventes stagnent, la demande faiblit sur certains marchés, et la guerre des prix lancée par Musk lui-même a réduit les marges bénéficiaires. L’entreprise a aussi subi plusieurs critiques sur la qualité de ses véhicules, sans oublier les défis liés à la mise en œuvre de sa technologie de conduite autonome, encore loin des promesses faites. À cela s’ajoute la pression des investisseurs, de plus en plus sceptiques face à une valorisation boursière qui semble déconnectée de la réalité opérationnelle. Bref, Tesla est en quête d’un second souffle.

La promesse des robots : pari ou vision de génie ?

Dans ce contexte tendu, Elon Musk n’a pas hésité à faire une déclaration qui a pris les marchés de court : il estime que Tesla pourrait devenir l’entreprise la plus valorisée de la planète. Pas seulement en dépassant Apple ou Microsoft, mais en valant plus que les cinq plus grandes capitalisations actuelles réunies, soit plus de 10 000 milliards de dollars. Un chiffre vertigineux qui repose sur un pari technologique audacieux : les robots humanoïdes.

Musk mise sur Optimus, le robot développé par Tesla, pour ouvrir une nouvelle ère industrielle. L’idée ? Produire cent millions de ces machines, chacune vendue à 100 000 dollars. Si ces robots, dotés d’intelligence artificielle, peuvent exécuter des tâches physiques pour les humains — de la logistique à l’assistance personnelle — alors le marché pourrait s’étendre bien au-delà de l’automobile. Cela représenterait, selon lui, un secteur équivalent à celui de l’ensemble des grandes entreprises technologiques actuelles.

Cette vision évoque un changement de paradigme similaire à celui de la révolution industrielle, où la machine avait remplacé le muscle. Sauf qu’ici, la machine serait aussi dotée d’un semblant d’intelligence, capable de s’adapter et d’interagir dans des environnements complexes. Un robot Optimus pourrait, par exemple, remplacer un ouvrier dans un entrepôt, un agent d’accueil dans un hôtel ou un aide-soignant dans un hôpital.

L’avenir se joue à quitte ou double

Ce pari est à la fois audacieux et fragile. Audacieux, car il fait écho à la manière dont Tesla a imposé la voiture électrique contre tous les pronostics. Fragile, car le marché des robots humanoïdes reste largement spéculatif. Les défis techniques sont immenses : mobilité, autonomie énergétique, sécurité, interaction avec les humains. Et surtout, les usages concrets doivent encore prouver leur viabilité économique à grande échelle.

Elon Musk se trouve aujourd’hui à un carrefour : ses déclarations ouvrent une perspective fascinante, mais elles arrivent à un moment où Tesla doit déjà résoudre des problèmes urgents dans son activité principale. Ce décalage entre la réalité présente et les ambitions futures pourrait troubler les investisseurs. Miser sur les robots pourrait s’avérer aussi révolutionnaire que ruineux, selon la capacité de l’entreprise à livrer des résultats concrets dans un délai raisonnable.

Reste que l’histoire a souvent montré que les paris les plus risqués sont parfois les seuls à redéfinir les règles du jeu. Si Tesla parvient à transformer cette vision en produit viable, elle pourrait effectivement s’imposer comme la force dominante d’un nouveau secteur. Dans le cas contraire, cette prédiction restera comme l’exemple parfait d’une ambition hors-sol.