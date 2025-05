Elon Musk : Trump s’apprête à tourner la page

ANDREW HARNIK/GETTY IMAGES VIA AFP

Voilà quelques semaines maintenant qu’Elon Musk a annoncé son retrait du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE), une entité créée par Donald Trump pour réduire la bureaucratie fédérale. Cette décision intervient alors que Tesla fait face à une baisse significative de ses performances financières, avec une chute de ses bénéfices nets.

D’après le Wall Street Journal, c’est Russell Vought, ancien directeur du Bureau de la gestion et du budget à la Maison Blanche, qui prendra progressivement le relais au sein du DOGE. Le journal américain souligne que Vought, proche du président Trump, a déjà collaboré en coulisses avec Musk pour promouvoir la réduction des lourdeurs administratives. Sa nomination marque une volonté claire de maintenir le cap réformateur voulu par la Maison Blanche, tout en consolidant une équipe alignée sur les orientations politiques du président.

Face à la zone de turbulence que traverse l’entreprise Tesla, Elon Musk a été contraint de revoir ses priorités. L’enjeu est de taille : éviter que Tesla ne perde davantage de terrain dans une industrie automobile de plus en plus concurrentielle, notamment face aux constructeurs chinois et aux marques traditionnelles qui accélèrent sur l’électrique.

Russell Vought, de son côté, incarne une ligne dure en matière de politique budgétaire. Durant son passage au budget fédéral, il s’était distingué par des propositions de coupes massives dans les dépenses sociales et par son appel à la suppression de certaines agences fédérales. Son profil correspond à la vision de Donald Trump pour une administration plus légère et plus audacieuse sur le plan des réformes.