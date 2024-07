E-sport: ce pays arabe lance une compétition avec un prix record

Photo unsplash

L’Arabie Saoudite se prépare à accueillir l’Esport World Cup, une compétition mondiale de jeux vidéo qui s’annonce comme l’événement phare de l’année 2024 pour la communauté des gamers. Portée par le Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite, cette compétition d’envergure promet de rassembler des milliers de joueurs venus des quatre coins du globe.

Ces dernières années, le Fonds d’investissement public saoudien a massivement investi dans l’industrie du jeu vidéo, voyant en elle une opportunité stratégique pour diversifier l’économie du royaume. L’Esport World Cup est l’aboutissement de ces efforts, offrant une scène mondiale où les meilleurs joueurs s’affronteront pour un cash prize spectaculaire de 60 millions de dollars.

Ce tournoi, qui se déroulera sur deux mois (juillet-août), constitue l’une des plus grandes compétitions de l’année pour plusieurs jeux compétitifs populaires, dont Fortnite, PUBG Mobile, Overwatch, et League of Legends. Sur ce dernier, ainsi que sur Counter-Strike 2 et EA FC 24, la cagnotte atteint la somme impressionnante de 1 million de dollars par titre, attirant ainsi l’élite des joueurs professionnels.

L’Esport World Cup ne se contentera pas de couronner les champions de chaque jeu. Elle offrira également une plateforme exceptionnelle pour les talents émergents, qui auront l’opportunité de se mesurer aux meilleurs et de se faire un nom dans le milieu de l’esport. La compétition s’annonce intense, avec des matchs palpitants et des stratégies complexes, le tout sous les yeux de millions de spectateurs en ligne et sur place.

Cet événement monumental témoigne de l’engagement de l’Arabie Saoudite à devenir un acteur majeur de l’esport mondial. En investissant dans des infrastructures de pointe et en attirant des talents internationaux, le royaume vise à positionner Riyad comme une capitale incontournable de l’esport.

La préparation de l’Esport World Cup a également mobilisé de nombreux partenaires et sponsors, renforçant ainsi l’attrait commercial et médiatique de l’événement. Les retombées économiques attendues sont considérables, avec une augmentation du tourisme et des investissements dans les secteurs connexes, tels que l’hôtellerie et la technologie.