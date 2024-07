E-sports: un pays arabe organise les premiers jeux olympiques en 2025

Photo unsplash

Le royaume saoudien poursuit sa stratégie d’expansion dans le domaine sportif. Après avoir attiré de nombreux événements internationaux majeurs comme la Formule 1, des compétitions équestres de haut niveau et des rencontres de boxe, l’Arabie Saoudite s’apprête à franchir une nouvelle étape. Le pays du Golfe a multiplié les initiatives pour se positionner comme un acteur incontournable du paysage sportif mondial, allant jusqu’à investir massivement dans des clubs de football européens et à organiser des tournois de golf controversés. Cette politique ambitieuse s’inscrit dans le cadre d’une volonté plus large de diversifier l’économie du royaume et d’améliorer son image sur la scène internationale.

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé vendredi que l’Arabie Saoudite accueillera les premiers Jeux Olympiques de l’esport en 2025. Cet événement novateur se tiendra régulièrement dans le royaume pendant une période de douze ans, marquant ainsi une étape importante dans la reconnaissance de l’esport comme discipline olympique à part entière.

Publicité

Cette décision, fruit d’une réflexion approfondie menée par le CIO, vise à créer un événement distinct des Jeux Olympiques traditionnels. Bien que la validation officielle soit encore soumise à l’approbation de la 142e session du CIO prévue les 23 et 24 juillet à Paris, cette étape semble n’être qu’une formalité.

Thomas Bach, président du CIO, a mis en avant l’expertise du comité national olympique saoudien en matière d’esport. Le royaume revendique en effet une communauté de plus de 23 millions de joueurs, selon les déclarations du prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministre saoudien des Sports. Cette base solide de pratiquants constitue un atout majeur pour l’organisation de cet événement d’envergure.

Les préparatifs pour ces Jeux Olympiques de l’esport vont désormais s’accélérer. Le CIO a annoncé que les prochaines étapes consisteront à sélectionner une ville hôte, à élaborer un calendrier précis, à déterminer les disciplines qui seront incluses et à définir le processus de qualification des joueurs. Les fédérations internationales ayant déjà développé une version électronique de leur sport sont invitées à participer à cette future compétition, ouvrant ainsi la voie à une collaboration entre sports traditionnels et esport.

Conscient des critiques concernant la situation des droits humains en Arabie Saoudite, le CIO a tenu à souligner son engagement en faveur du respect des valeurs olympiques dans le cadre de ce partenariat. L’instance internationale a notamment mis en avant les progrès réalisés dans le développement du sport féminin saoudien, citant des réformes réglementaires visant à garantir une représentation féminine au sein des conseils d’administration des fédérations sportives et l’égalité de rémunération entre athlètes hommes et femmes sélectionnés en équipe nationale.

Publicité

L’organisation de ces Jeux Olympiques de l’esport en Arabie Saoudite soulève néanmoins des questions sur l’avenir de cette discipline et son intégration dans le mouvement olympique. Elle marque une étape importante dans la reconnaissance de l’esport comme sport à part entière, tout en soulevant des interrogations sur les enjeux géopolitiques et éthiques liés à l’organisation d’événements sportifs majeurs dans certains pays.