Économie au Maghreb : 49% des citoyens de ce pays se plaignent

Depuis la pandémie de COVID-19 et le début du conflit en Ukraine, le monde traverse une période d’inflation sans précédent. Cette tempête économique secoue les marchés mondiaux, touchant particulièrement les secteurs de l’énergie et de l’agriculture. Les chaînes d’approvisionnement perturbées, couplées à une demande fluctuante, ont provoqué une flambée des prix des matières premières et des denrées alimentaires. Cette situation a engendré une pression considérable sur les économies nationales, forçant les gouvernements à jongler entre la stabilité financière et le bien-être de leurs citoyens. Le Maroc, comme beaucoup d’autres nations, se trouve au cœur de cette tourmente économique mondiale.

Au royaume chérifien, le thermomètre économique indique une fièvre croissante du coût de la vie. Une récente étude menée par L‘Économiste-Sunergia dévoile un tableau préoccupant : près d’un Marocain sur deux estime que son pouvoir d’achat s’est détérioré en 2024 par rapport à l’année précédente. Ce chiffre alarmant de 49% témoigne d’une réalité économique qui pèse lourdement sur le quotidien des citoyens.

La hausse des prix agit comme un raz-de-marée, balayant sur son passage les habitudes de consommation établies. Les Marocains, tels des navigateurs en eaux troubles, sont contraints de réajuster leurs voiles financières. L’alimentation, pilier essentiel du budget des ménages, subit de plein fouet cette bourrasque économique. Nombreux sont ceux qui ont dû revoir à la baisse leurs dépenses alimentaires, jonglant entre nécessité et privation.

Cette érosion du pouvoir d’achat n’épargne aucune strate de la société marocaine, mais ses effets se font sentir de manière différenciée. Les hommes semblent percevoir plus durement cette dégradation, avec 54% d’entre eux déclarant une baisse de leur pouvoir d’achat, contre 29% des femmes. Cette disparité pourrait s’expliquer par des rôles sociaux traditionnels où les hommes, souvent considérés comme principaux pourvoyeurs, ressentent plus intensément la pression financière.

La jeunesse marocaine, souvent considérée comme le moteur du changement, se trouve paradoxalement freinée dans son élan économique. Plus de la moitié des 25-34 ans et des 35-44 ans constatent une détérioration de leur situation financière. Cette génération, prise en étau entre aspirations et réalité économique, voit ses projets d’avenir menacés par l’instabilité financière.

Dans la hiérarchie professionnelle, ce sont les fonctionnaires des catégories A et B qui semblent le plus affectés, avec 58% d’entre eux déclarant une baisse de leur pouvoir d’achat. Ce paradoxe apparent – des emplois stables mais un sentiment accru de précarité – souligne la profondeur de la crise économique qui secoue le pays.

Face à cette situation, les Marocains font preuve d’une résilience remarquable, adaptant leurs modes de vie et leurs habitudes de consommation. Cependant, cette adaptation forcée soulève des questions sur la durabilité à long terme de tels ajustements et leur impact sur le tissu social et économique du pays.

Cette crise du pouvoir d’achat au Maroc s’inscrit dans un contexte global de tensions économiques. Elle met en lumière la vulnérabilité des économies émergentes face aux chocs internationaux et souligne l’urgence de mettre en place des mécanismes de protection sociale robustes.

Pour l’avenir, le défi pour le Maroc sera de naviguer entre la nécessité de stimuler la croissance économique et celle de protéger le pouvoir d’achat de ses citoyens. Des politiques innovantes visant à stabiliser les prix, soutenir l’emploi et encourager l’investissement seront cruciales pour redresser la barre économique du pays.

La situation économique au Maroc reflète une réalité complexe où les défis globaux se mêlent aux enjeux locaux. Si près de la moitié des Marocains ressentent une dégradation de leur pouvoir d’achat, c’est l’ensemble de la société qui est appelée à se mobiliser pour trouver des solutions durables. L’avenir économique du pays dépendra de sa capacité à transformer cette crise en opportunité de refonte et d’innovation sociale et économique.