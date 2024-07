Économie au Maghreb: une transformation en cours dans ce pays

Dinar algérien (DR)

Dans un monde de plus en plus interconnecté, l’adoption d’une économie libérale est devenue un impératif pour de nombreux pays cherchant à stimuler leur croissance et leur compétitivité. Ce modèle économique, caractérisé par une ouverture aux marchés internationaux, une réduction des barrières commerciales et une promotion de l’initiative privée, offre des opportunités de développement significatives. Il permet d’attirer les investissements étrangers, de favoriser l’innovation et de créer des emplois, tout en encourageant une allocation plus efficace des ressources. Cependant, la transition vers une économie libérale nécessite souvent des réformes structurelles profondes et peut présenter des défis en termes d’équité sociale et de protection des industries locales. Malgré ces défis, de nombreux pays voient dans ce modèle un moyen de s’intégrer pleinement à l’économie mondiale et de réaliser leur potentiel de croissance à long terme.

L’Algérie, pays phare du Maghreb, s’engage résolument sur la voie d’une transformation économique majeure. Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment annoncé un virage stratégique vers une « économie libérale » lors d’une visite à Tizi-Ouzou. Cette décision marque une rupture significative avec le modèle d’investissement centralisé qui prévalait depuis les années 1980 et 1990.

Publicité

Ce changement de cap peut être comparé à un navire qui modifie sa trajectoire pour explorer de nouveaux horizons économiques. L’État algérien, autrefois capitaine omniprésent, devient désormais le phare qui guide et facilite la navigation des investisseurs privés dans les eaux parfois tumultueuses du marché.

La nouvelle approche vise à libérer le potentiel entrepreneurial des Algériens. Comme un jardinier qui prépare le sol et fournit les nutriments nécessaires, l’État crée un environnement propice à l’épanouissement des initiatives privées. Cette métamorphose économique promet de transformer le paysage des affaires en Algérie, passant d’un jardin ordonné et contrôlé à un écosystème dynamique et diversifié.

L‘Agence algérienne de promotion de l’investissement (Aapi) joue un rôle crucial dans cette transition. Telle une boussole pour les investisseurs, elle simplifie les procédures administratives, permettant aux entrepreneurs de naviguer plus aisément dans les méandres bureaucratiques. Les résultats sont déjà visibles : plus de 8000 projets ont été enregistrés en moins d’un an, un bond en avant impressionnant qui, selon le président, équivaut à « réaliser ce qui ne l’a pas été pendant 20 ans ».

Cette ouverture économique ne se limite pas aux frontières nationales. L’Algérie, tel un phare dans la nuit, attire également l’attention des investisseurs étrangers. Avec 130 demandes de projets enregistrées, le pays s’ouvre au monde, prêt à accueillir de nouvelles idées et ressources.

Publicité

Cependant, cette transition soulève des questions importantes sur l’équilibre entre le développement économique et la protection sociale. Le président Tebboune souligne que l’État continuera à jouer un rôle crucial dans les domaines non rentables mais essentiels tels que l’éducation, la santé et l’énergie. Ce double rôle de l’État – facilitateur économique et garant social – ressemble à celui d’un équilibriste, cherchant à maintenir la stabilité tout en encourageant le progrès.

La transformation économique de l’Algérie s’inscrit dans une tendance plus large observée dans plusieurs pays du Maghreb et au-delà. Elle reflète une reconnaissance croissante de l’importance de l’initiative privée et de l’ouverture économique pour stimuler la croissance et l’innovation dans un monde globalisé.

Néanmoins, cette transition n’est pas sans défis. Comme un arbre qui doit s’adapter à un nouveau climat, l’économie algérienne devra développer de nouvelles racines et branches pour prospérer dans cet environnement plus ouvert et compétitif. Cela impliquera probablement des ajustements dans divers secteurs et pourrait nécessiter des mesures pour protéger les industries locales pendant la période de transition.

L’Algérie se trouve à un carrefour économique crucial. Sa transition vers une économie plus libérale représente à la fois une opportunité et un défi. Si elle réussit, cette transformation pourrait non seulement dynamiser l’économie algérienne, mais aussi servir de modèle pour d’autres pays de la région cherchant à moderniser leurs structures économiques. L’avenir dira si cette nouvelle orientation économique permettra à l’Algérie de réaliser pleinement son potentiel et de s’affirmer comme un acteur économique majeur sur la scène internationale.