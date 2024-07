Éducation au Sénégal : le ministre Diouf rassure sur les bourses étrangères

Photo : @pierrepllr(medium.com)

Le système éducatif sénégalais est une pierre angulaire du développement du pays, avec une attention particulière portée à l’enseignement supérieur et à la recherche. Dans ce contexte, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a fait une annonce très attendue concernant les bourses étrangères. Lors d’une récente conférence de presse, le ministre a assuré que la commission d’attribution des bourses socio-pédagogiques aux étudiants sénégalais inscrits à l’étranger se réunira bientôt pour rendre publique la liste des bénéficiaires.

Les bourses socio-pédagogiques jouent un rôle crucial pour les étudiants sénégalais poursuivant leurs études à l’étranger. Ces aides financières permettent de couvrir une partie des frais de scolarité, des coûts de la vie quotidienne et des dépenses liées aux études, allégeant ainsi le fardeau financier des étudiants et de leurs familles. Elles sont également un moyen de valoriser les talents sénégalais et de favoriser l’excellence académique à l’international.

Abdourahmane Diouf a souligné l’importance de la transparence et de l’équité dans le processus d’attribution des bourses. La commission d’attribution, composée de représentants du ministère, de l’administration universitaire et d’autres parties prenantes, s’engage à examiner rigoureusement les dossiers des candidats pour garantir que les bourses soient attribuées aux étudiants les plus méritants.

Cette approche vise à renforcer la confiance des étudiants et de leurs familles dans le système de bourses et à assurer une distribution juste et équitable des ressources disponibles. « Nous demandons aux étudiants qui sont à l’étranger, d’être patients, nous sommes en train de mettre en place des dispositifs qui nous permettront, au-delà du simple paiement des bourses, de le faire dans des délais extrêmement raisonnables, avec un système plus organisé et un peu plus fluide » a livré le ministre Diouf.

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de renforcement du système éducatif sénégalais. En soutenant les étudiants à l’étranger, le gouvernement espère non seulement promouvoir l’excellence académique, mais aussi encourager le retour des talents au pays.

Les étudiants formés à l’étranger apportent souvent des compétences, des connaissances et des perspectives nouvelles qui peuvent contribuer au développement de la recherche et de l’innovation au Sénégal. Le ministre de l’Enseignement a réitéré l’engagement de son ministère à poursuivre et à renforcer les efforts, en mettant l’accent sur l’amélioration continue des critères d’attribution et sur l’augmentation des ressources allouées aux bourses.