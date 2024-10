Sénégal : cette ex-star des Lions de la Teranga lorgne le banc de coach

Photo de jason charters - Unsplash

Le Sénégal, grand acteur du football africain, s’efforce aujourd’hui de mettre en avant l’expertise locale pour assurer la relève à la tête de ses équipes nationales. Ce mouvement s’inscrit dans une stratégie plus large menée par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), qui mise sur les anciennes gloires du football national pour encadrer et former les jeunes générations. Parmi ces figures montantes, Ludovic Lamine Sané, ancien capitaine des Lions de la Teranga, se distingue par son engagement et ses ambitions dans le métier d’entraîneur.

Ludovic Lamine Sané, qui a évolué au plus haut niveau en Europe et aux États-Unis, fait aujourd’hui ses premiers pas dans le staff technique des équipes nationales sénégalaises. L’ancien défenseur, connu pour sa solidité et son leadership sur le terrain, a récemment intégré l’encadrement de l’équipe U17 du Sénégal. Aux côtés du sélectionneur Pape Ibrahima Faye, Sané s’apprête à participer à la préparation de l’équipe pour le tournoi UFOA U17, prévu au Sénégal.

L’arrivée de Lamine Sané au sein du staff technique n’est pas anodine. Avec un riche parcours qui l’a mené du Werder Brême en Bundesliga à Orlando City en Major League Soccer, l’ex-capitaine des Lions apporte une précieuse expérience internationale. Son savoir-faire défensif et ses connaissances du football européen et américain représentent un atout indéniable pour cette équipe de jeunes talents.

La nomination de Lamine Sané dans le staff de l’équipe U17 s’inscrit dans la volonté de la Fédération Sénégalaise de Football de renforcer l’encadrement de ses jeunes équipes. La FSF, consciente de l’importance de la relève pour maintenir le Sénégal au sommet du football africain, mise sur l’expérience d’anciens joueurs pour accompagner cette transition.

Ce choix de privilégier l’expertise locale résonne d’autant plus fort que la fin de l’ère Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale A a été acté. Après huit années marquées par un sacre historique lors de la CAN 2021, Aliou Cissé n’a pas été reconduit à la tête de la sélection. Son départ ouvre une nouvelle ère pour les champions d’Afrique 2021, et la FSF semble déterminée à poursuivre sur la voie de la valorisation des talents locaux.

Ludovic Lamine Sané n’est pas la seule figure à nourrir l’ambition de diriger un jour la sélection nationale. Plusieurs anciens joueurs sénégalais, qui ont marqué l’histoire récente des Lions de la Teranga, se sont reconvertis dans le métier d’entraîneur. Cette tendance reflète la volonté des anciennes gloires de continuer à servir le football sénégalais, en apportant leur expérience et leur expertise au développement des jeunes talents.

Lamine Sané, en s’impliquant dans la formation des jeunes, espère suivre les pas de figures emblématiques comme Aliou Cissé, qui a su transformer son expérience de joueur en un parcours d’entraîneur couronné de succès. La FSF, de son côté, voit dans ces reconversions une opportunité de pérenniser l’héritage du football sénégalais en s’appuyant sur ceux qui ont porté haut les couleurs du pays.

La stratégie de la FSF est claire. Elle fait confiance aux acteurs locaux pour assurer le développement du football sénégalais. En intégrant des figures comme Lamine Sané dans ses équipes techniques, la Fédération espère capitaliser sur l’expérience de ces anciens joueurs pour transmettre leur savoir aux jeunes générations. Ce modèle, axé sur les compétences locales, vise à renforcer les capacités internes du football sénégalais.