Énergie en Afrique : vers l’installation de la plus grande centrale sur toiture

Le Ghana continue de démontrer son engagement envers les énergies renouvelables avec le lancement d’un projet monumental. En effet, la construction de la plus grande installation solaire sur toiture d’Afrique est en cours. Ce projet, dirigé par Helios Solar Company, une filiale de LMI Holdings, se déroule dans la zone franche industrielle de Tema, en périphérie d’Accra. D’un coût estimé à 17 millions de dollars, l’installation est conçue pour une capacité de production impressionnante de 16,8 MW. Ce projet marque une avancée significative dans l’exploitation des énergies renouvelables en Afrique.

Lors de l’annonce officielle, Herbert Krapa, ministre d’État chargé de l’Énergie, a souligné l’importance de ce projet pour le pays. L’installation devrait permettre de réduire les émissions de carbone de plus de 10 000 tonnes par an, ce qui représente une contribution majeure aux efforts du Ghana pour lutter contre le changement climatique et promouvoir un développement durable. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à diversifier le mix énergétique du pays, en augmentant la part des énergies renouvelables.

Le financement de ce projet d’envergure a été rendu possible grâce à un partenariat avec la Société financière internationale (SFI). Ce soutien financier illustre l’attractivité croissante du secteur des énergies renouvelables au Ghana, ainsi que l’intérêt des investisseurs internationaux pour des projets écologiques et durables en Afrique. Le projet de Tema est un exemple de la manière dont les collaborations internationales peuvent catalyser le développement de solutions énergétiques innovantes sur le continent.

L’installation solaire sur toiture de Tema ne se contentera pas de produire de l’énergie propre. Elle va constituer également une opportunité économique majeure pour la région. Le projet devrait générer des emplois, renforcer les compétences locales dans le domaine des technologies solaires, et stimuler l’économie locale. En outre, cette initiative pourrait servir de modèle pour d’autres pays africains. Cela démontre le potentiel immense de l’énergie solaire pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la région.

En plus de réduire la dépendance du Ghana vis-à-vis des énergies fossiles, le projet vise à améliorer la résilience énergétique du pays, en garantissant une source d’énergie plus stable et moins coûteuse. Avec une population en croissance et une demande énergétique en hausse, des projets comme celui de Tema sont essentiels pour assurer un avenir énergétique durable et sécurisé pour le Ghana.